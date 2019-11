Špičák zvýhodní nákup skipasů přes e-shop, u kasy jízdné mírně podraží

Tříprocentní zdražení skipasů pro zimní sezonu oznámil největší šumavský areál Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák. Zároveň ale zvýhodňuje online prodej jízdenek.

O pět procent levnější bude mít návštěvník skipas, když si ho koupí přes nově fungující e-shop. V areálu Nad Nádražím, kam patří i sjezdovka Belveder, ceny zdraží meziročně od tří do pěti procent podle druhu skipasu.

„Chceme lyžaře přesvědčit o celkové výhodnosti nákupu přes e-shop, protože ušetří nejen čas, po který by třeba stáli ve frontách, ale i peníze. Třeba denní skipas v hlavní sezoně při nákupu přes náš web přijde na 646 korun, na kase pak bude stát 680,“ sdělil ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Nakupovat online půjdou téměř všechny skipasy a budou též platit v rámci společného Železnorudského skipasu v dalších dvou blízkých středicích – na Belvederu a Nad Nádražím. Tento krok zjednoduší a zrychlí proceduru nákupu.

Kdo již vlastní vratnou čipovou kartu špičáckého areálu nebo si ji za 50 korun pořídí před sezonou, nahraje si na ni po přihlášení a zaplacení v e-shopu vybraný skipas. Pro ty, kteří kartu nemají a nechtějí kvůli tomu třeba stát frontu u pokladen, mají na Špičáku jednoduchou pomoc.

„Zakoupili jsme takzvaný pick-up box, který bude umístěný v centrální části poblíž lanovky. Je propojený s e-shopem, takže kdo si až po příjezdu koupí na mobilu přes náš web zlevněný skipas, obdrží následně QR kód. Načte jej v pick-up boxu a ten mu během pár vteřin vyrobí čipovou kartu s již nahraným skipasem,“ upřesnil Jan Kasík ze Ski&Bike Špičák.

Areál Nad Nádražím a Belveder zdražuje od tří do pěti procent

V areálu Nad Nádražím letos bude stát celodenní jízdenka pro dospělé 530 korun, děti do 14 let a lidé nad 65 let zaplatí 410 korun. „Důvodem zdražení od tří do pěti procent podle druhu jízdenky je zvýšení cen energií i mezd,“ vysvětlil provozovatel železnorudských lyžařských areálů Nad Nádražím a Belveder Ladislav Zísler.

Z celkových investic přes milion korun zde letos nejvíc peněz vložili do vylepšení zasněžovací techniky. „Nejdůležitější je dokázat rychle a kvalitně zasněžit sjezdovky,“ vysvětli Zísler. Celkové investice do zimní sezony letos na Špičáku přesahují pět milionů korun. I zde hlavní část tvoří zasněžovací technika.

Skibus bude od půlky prosince do půlky března jezdit zdarma

Podle Zíslera je ale nejpodstatnější letošní změnou skibus, protože u areálů Nad Nádražím i Belveder není dostatečná parkovací kapacita. „Skibus bude pro všechny návštěvníky i občany zdarma. Jezdit bude od 15. prosince do 15. března, s výjimkou 25. a 26. prosince,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

„Železná Ruda se svou parkovací kapacitou nemůže pojmout všechny lyžaře zejména během exponovaných víkendů. Cílem je dostat návštěvníky na obří parkoviště Kaskády, které je zdarma. Odtud mohou během dne jezdit podle zájmu do jednotlivých skiareálů, třikrát denně bude autobus vyrážet i na Gerlovu Huť, což využijí zejména běžkaři,“ popsal Smola. Připomněl, že na provoz autobusu přispělo město i místní podnikatelé.

Lépe než dříve bude na Špičáku postaráno i o žaludky návštěvníků. Letos zde bude fungovat nový provozovatel gastroslužeb, který nabídne vedle stávajících stánků i vyhřívaný stan s nápoji i občerstvením, který se otevře 30. listopadu. „Otevřeme, i když se ještě nebude lyžovat,“ sdělil nový provozovatel gastroslužeb Ondřej Stráský.