Sítě chrání domy proti holubům, ohrožení rorýsi v nich uhynuli

Rorýsi jsou na mnoha sídlištích často jedinými hnízdícími ptáky. Sídlí i na Sirotčím hrádku na Pálavě nebo v hradební zdi ve Znojmě, to je však vzácnost. Většina populace žije ve městě.Po masivním zateplování ale rorýsů velmi ubylo a prakticky vymizeli. Při zateplování totiž přijdou o hnízdící otvor. Rorýs je velmi konzervativní a po zimě v Africe se vrací do stejné díry. Pokud ji nenajde, nezahnízdí. Přitom mu stačí ponechat průchod pomocí kousku plastové trubky nebo rorýsí budku. „Je to časově i finančně velmi nenáročné. Rorýsi tak mizí vlastně jen z neznalosti, ignorance, v horším případě neochoty lidí,“ sděluje ornitolog Jan Sychra z jihomoravské České společnosti ornitologické.