VIDEO: Ultrazvuk ve Velkém rybníce tlumí sinice, nahradily je ale řasy

Krajská hygienická stanice v Karlových Varech už minulý týden kvůli sinicícm vydala zákaz koupání, ale jak se ukazuje, když jsou díky ultrazvuku utlumené, zabírají pomalu jejich místo řasy.

„Máme na světě 70 tisíc druhů sinic a řas a dva miliony poddruhů. Tento ultrazvuk je účinný na organismy, které používají vzduchové vakuoly pro pohyb. V tomto případě likvidujeme sinice, které mají vzduchové měchýřky,“ uvedl Petr Kvapil, ředitel společnosti Photon Water, která americkou technologii u nás rozšiřuje.

Podle něj je jedním z problémů rybníka skutečnost, že se jedná o živý ekosystém. Když se zbaví jednoho organizmu, tak ho nahradí jiný, který zabere jeho místo a začne růst.

„Trvá několik dní, než nastane očekávaný efekt. Když jsou vhodné podmínky, buňky stíhají narůstat rychleji, než je stačíme likvidovat,“ řekl Kvapil.

Ultrazvuk je v současnosti jednou z nejlevnějších variant, jak se sinic zbavit. Jedno takové zařízení stojí kolem 300 tisíc korun.

Problém Velkého rybníka má ale více příčin. Voda je v něm mělká a stojatá. Ke zlepšení nepomáhá ani prosakování znečištěné spodní vody od chatařů v okolí.

„Není tady žádný přítok, takže sem stoupá spodní voda. Druhá věc je, že obec Velký Rybník je čím dál více obsazená lidmi, a to nejen na rekreaci, ale i na trvalé bydlení. Produkty, které přitékají do rybníka z nevyvážených žump, jsou příčinou proč vypadá tak, jak vypadá,“ uvedl Zdeněk Jánský, místostarosta Hroznětína, pod který obec Velký Rybník spadá.

Lidé musejí doložit, jak nakládají se splaškovou vodou

„Loni jsme vydali ve spolupráci z odborem životního prostředí v Ostrově vyhlášku, která požadovala po majitelích domů, aby doložili, jak nakládají se splaškovou vodou. Z těch zhruba 550 objektů nám přišlo jen 250 odpovědí,“ řekl Jánský.

A tak se musí ultrazvuku pomoci. „My neřešíme příčinu problému, ale následky. Ultrazvuk tlumí biologickou aktivitu, která v jezeře je,“ řekl Kvapil s tím, že on sám preferuje systém, který převzal z Ameriky.

„Říká se mu water trifecta a vede k trvale udržitelnému řešení. Aktivita, jež tlumí nárůst organizmů, provzdušnění, které pomůže přežít dalším organizmům ve vodě a dodávání bakterií, které umí vytáhnout fosfor z vody a bahna,“ dodal.

Proto se plánuje, že na rybníce bude ještě jeden ponton s čerpadlem, které bude „točit“ vodu. „Neříkám, že to rybník zachrání, ale je to jeden z kroků. Bude jich ale ještě hodně a určitě to není věc, kterou vyřešíme za jeden rok,“ dodal Jánský.

Efektivní fungování ultrazvuku na řasy a sinice je známo už od dvacátých let minulého století.