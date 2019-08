Ultrazvuk sinice nezdolal, koupací sezonu v Dolcích prodloužil o měsíc

Stala se z toho už neradostná tradice. V rekreačním areálu Dolce se voda kvůli sinicím zkazí dříve než na ostatních přírodních koupalištích ve východních Čechách, která sledují hygienici.

Vloni zde koupání vystavili stopku už v půlce července, letos o měsíc později. Od poloviny srpna se tak lidé v Dolcích koupají jen na vlastní nebezpečí a hygienici už kvalitu vody nesledují.

Dolce přitom svádějí se sinicemi marný boj už několik let. Město ve spolupráci s odborníky hledá způsob, jak rybník „vyléčit“.

Zkraje července to přitom vypadalo velmi optimisticky: na rozdíl od rybníku Kačák ve Vrchlabí na Trutnovsku problémy se sinicemi nebyly. Dolce testovaly novou technologii na jejich likvidaci, bezproblémové koupání měly zajistit do vody ponořené sonary vysílající ultrazvuk.

„Vypadá to, že technologie přináší výsledek, voda je skutečně lepší než loni,“ těšila se na začátku prázdnin vedoucí kempu Renáta Portlová. Novinka však sezonu sezonu prodloužila jen o pár týdnů.

Poslední měření ukázalo hojný výskyt vodního květu

Po analýze vzorků odebraných v půlce srpna hradecká hygiena konstatovala, že voda je nebezpečná pro koupání, a informovala, že provozovatel ukončil koupací sezonu.

„Voda je nebezpečná kvůli zvýšenému biologickému oživení s průkazem hojného výskytu vodního květu. Existuje důvodné podezření vážného ohrožení zdraví koupajících se,“ uvedla Monika Todtová z krajské hygienické stanice.

Když vloni hygiena ze stejných důvodů zakázala koupání v polovině července, provozovatel kempu s tím nesouhlasil, tvrdil, že voda je v pořádku, a objednal si nové rozbory. Na rozhodnutí hygieniků to však nic nezměnilo. Řada lidí si přesto „nebezpečnou“ vodu užívala dál.

Voda není zakalená, všímá si šéfka. Ubytované voda neodrazuje

Letos se opakuje stejný scénář. „Rybník je na první pohled v pořádku, voda není zakalená, nesmrdí. Nevím o nikom, komu by koupání v Dolcích způsobilo nějaké zdravotní problémy. Když jsem byla na Máchově jezeře, přišla mi tam voda horší,“ říká Renáta Portlová.

Podle vedoucí kempu oficiální ukončení koupací sezony odrazuje především jednodenní návštěvníky. Na rekreanty, kteří mají pobyt zamluvený dlouho dopředu, až takový vliv nemá.

„Vloni se to projevilo výrazně. Lidí, kteří k nám přišli jenom kvůli koupání, rapidně ubylo a parkoviště bylo poloprázdné. Letos je v Trutnově zavřené koupaliště, a proto pokles není tak výrazný,“ tvrdí.

„Když se lidé dozvědí, že hygiena nedoporučuje koupání, jsou z toho vyjukaní, volají na recepci. Přitom jsou rybníky, které hygiena nesleduje, a ty mohou na tom být ještě hůř. Tím, že nejsou sledovány, to ale lidé tolik neřeší,“ míní Portlová.

Zároveň připomíná, že kvůli špatné vodě se hůř obsazuje volná ubytovací kapacita. V Dolcích právě vrcholí hlavní sezona, poslední srpnový týden je už tradičně slabší. V září jsou návštěvnost a obsazenost areálu mnohem víc závislé na počasí.

Na vině může být fosfor, v okolí teď bydlí trvale víc lidí

Přestože je letošní předčasné ukončení koupací sezony v porovnání s předchozími lety pro Dolce ještě příznivé, stále zůstávají v pomyslném žebříčku východočeských přírodních koupališť sestaveném podle toho, kde se voda zkazí nejdříve, na prvním místě.

Provozovateli i městu, které je majitelem areálu, to pochopitelně vadí a rádi by s tím něco udělali. Důvod, proč se sinice a chlorofyl v nádrži u Trutnova přemnožují, však dosud nikdo nezná, a tak je obtížné navrhnout konkrétní opatření. Jasné není ani to, zda bude pokračovat experiment s ultrazvukem.

„Nyní vyhodnocujeme reálný dopad této technologie. Je to novinka, někde má dobré výsledky, jinde slabší. Koupací sezona na Dolcích letos byla o něco delší než v uplynulých letech, takže nějaký efekt to podle všeho mělo. Firma, která technologii dodává, ještě bude dělat doplňková měření,“ říká trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Město ve spolupráci s odborníky chce zjistit, co problémy způsobuje a kde se živiny prospívající sinicím ve vodní nádrži berou. Plánuje v ní měření na odtoku i přítoku, jednou z hypotéz je nadbytek fosforu.

„Budeme analyzovat, odkud se fosfor do vody dostává. V posledních letech se totiž změnil charakter osídlení rekreačního areálu, v okolí trvale bydlí lidé,“ doplňuje Eichler.