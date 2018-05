Záchranáři si vyzkoušejí zásah při nehodě náklaďáku, který vjede do davu

Cvičení, které pořádá Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, bude simulovat situaci, kdy bude zraněno 170 lidí a dalších osmdesát utrpí psychickou újmu. Bude to dosud největší cvičení českých a bavorských integrovaných záchranných složek.

Odehraje se na nevyužitém prostoru vedle dálničního odpočívadla na české straně.

Podle mluvčího krajské záchranky Martina Brejchy má cvičení odhalit, kde je zapotřebí spolupráci českých a bavorských záchranářů ještě posílit.

Do akce se zapojí figuranti z řad studentů

Brejcha tvrdí, že tématem cvičení není cílený teroristický útok, ale dopravní nehoda. „Když jsme před rokem toto cvičení připravovali, útoků nákladními automobily v Evropě nebylo tolik. Ale uznávám, že automobil je snadno dostupným prostředkem pro spáchání teroristického činu,“ vysvětlil Brejcha.

Do akce se zapojí 250 figurantů z řad studentů zdravotnické školy. Patnáct z nich bude představovat zemřelé lidi, deset filmových figurín má simulovat devastační poranění. Třicet figurantů bude bezprostředně ohroženo na životě a pětadvacet bude představovat pacienty s těžkým poraněním. Týmy záchranářů je rozvezou do českých a německých nemocnic. Do záchranných prací se zapojí také hasiči.

Němci pošlou na cvičení stovku lidí, třicet sanitek a další techniku. K simulované dopravní nehodě doletí vrtulníky české armády a policie i stroje organizace německých motoristů ADAC z Mnichova.