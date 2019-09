VIDEO: Ochrnutá šimpanzice Chispi cvičí, od ošetřovatelek ji dělí mříž

Veterinář operoval šimpanzici v první polovině července. Vypadalo to u ní na střevní virózu, při operaci však veterinář objevil nefunkční, zhnisanou ledvinu a musel ji odstranit. Po probuzení z narkózy se ukázalo, že Chispi se správně nehýbe, zčásti totiž ochrnula. Pravděpodobně kvůli trombóze.

Od té doby se u ní střídá několik ošetřovatelek. Opice má speciální dietu, po operaci jí nejprve museli stravu mixovat a krmili ji hadičkou. Po týdnu začala jíst strouhanou stravu, pak i kousky.

Ukázalo se ale, že Chispi postupně přece jen získává cit do bezvládné části těla. Proto s ní teď v zoo pravidelně cvičí. Když se to povede, klidně i několik desítek minut.

Aby se Chispi postavila, ošetřovatelky jí nabídnou třeba lžíci jogurtu. Masírují jí prsty a podobně. Jak se dá postupovat s takovou nezvyklou rehabilitací, řešily i s fyzioterapeuty. Inspirují se i na internetu.

Vše se ale odehrává za mříží, protože šimpanzi se mohou projevit agresivně, čímž si dobývají běžně své místo ve skupině. I u zvířat, která jsou spolu v zoo už čtyřicet let, jsou tyto potyčky obvyklé.

„Člověka si můžete polohovat, pohybovat mu libovolně končetinou. Nás omezují mříže. Jde o to, co nám Chispi dovolí a jakou má náladu. Není pravidlem, že my si usmyslíme, že budeme cvičit a ona udělá, co chceme. Ona má ale skutečně velmi dobrou povahu. Ne se všemi šimpanzi by se dalo takto cvičit. Je opravdu hodná, učenlivá,“ chválí šimpanzici ošetřovatelka Alice Ryšavá.

Šimpanzice za sebou stále vleče obě končetiny, ale dokáže se přemístit. Její stav je mnohem lepší než po operaci, ale čekají ji možná měsíce dalšího tréninku.

„Nemůžeme dopředu jásat, ale snažíme se pro ni dělat maximum. Každý den ji spojujeme s jednotlivci nebo i s celou skupinou, aby měla další podněty, snažila se rozpohybovat končetiny a byla s ostatními hlavně v kontaktu,“ podotýká další z ošetřovatelek Romana Šormová.

Jejich cílem je, aby se zvíře dostalo do takové kondice, že by se normálně mohlo vrátit do své skupiny, chodit a pobývat s nimi v pavilonu.

Pavilon goril, který šimpanzi obývají spolu s dalšími primáty, je pro veřejnost nyní otevřený, ale zoo omezila přístup do části, kde je Chispina ubikace.