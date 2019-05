Při silvestrovských oslavách mě znásilnil, tvrdí žena o náhodném známém

Na lavici obžalovaných seděl sedmadvacetiletý muž z Uherského Brodu. „Cítím se nevinen,“ uvedl na začátku své výpovědi.

Poškozenou je o sedm let starší žena ze stejného města, společně se setkali poslední večer roku 2017 v jednom z tamních podniků. Oba se shodli, že pili alkohol. A měli spolu sex.

Zcela zásadně se ale rozcházejí v líčení situace, za jaké k němu došlo. Muž tvrdí, že byl dobrovolný. Žena hovořila o násilí, při kterém byla tak paralizovaná strachem, že nemohla ani křičet.

„Využil její podnapilosti, nedbal jejích námitek a vyhrožoval jí smrtí,“ shrnul v obžalobě státní zástupce Leo Foltýn.

Z výpovědí obou aktérů však vyplynuly některé nejasnosti. Po odchodu z podniku společně nachodili několik kilometrů po městě.

Podle obžalovaného proto, že mu žena nabídla sex a vedla ho k sobě domů. Několikrát změnila adresu a tak si nakonec zavolal taxi a nabídl jí, zda chce jet s ním do místa jeho bydliště. Do vozu nastoupili každý jinými dveřmi. Nikoho cestou, ani řidiče, žena na to, že je v nebezpečí neupozornila.

„Chodili jsme, myslela jsem si, že se ho zbavím. Nechtěla jsem jít domů, bála jsem se, že by šel za mnou. Doma nikdo nebyl, manžel byl v práci,“ popsala.

Do auta s ním nastoupila proto, že měla obavy, aby ji nepovalil někde na ulici. „Pořád mi vyhrožoval, že mě zabije. Nemohla jsem ani vydat hlásku, jak jsem se bála,“ řekla.

Obžalovaný naopak uvedl, že její chování už v podniku chápal jako výzvu. „Byla hlučná. Potkali jsem se na baru, šli si zapálit. Hodně se mě vyptávala, chtěla znát mé příjmení, to mě zarazilo. Pak mě pohladila a vedla řeči o sexu,“ popsal obžalovaný.

K sexu nakonec došlo v rodinném domě. V přízemí bydlí babička obžalovaného, v patře spali rodiče a pes.

„Uvnitř jsem vykřikla, abych někoho z nich probudila. Pak už jsem to vzdala, neměla jsem šanci se ubránit,“ uvedla žena.

Jednání pokračuje příští čtvrtek.