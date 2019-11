Děravá silnice spojuje Jizerky a Krkonoše, bez dotace nová nebude

Prochází turisticky atraktivní krajinou na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, ale místní řidiči i rekreanti na ní budou trpět ještě nejméně dvě zimy. Liberecký kraj se totiž rozhodl, že opravu odloží, aby na ni získal dotaci z Evropské unie.

„Na rekonstrukci za téměř sedmdesát milionů korun bychom mohli získat dotaci necelých třicet devět milionů korun,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Jestli ji dostaneme, bude jasné v prvním čtvrtletí příštího roku.“

V současné době ale nemá Liberecký kraj žádnou jistotu. O peníze se utká s ostatními kraji. „Zkusíme štěstí,“ dodala krajská radní pro evropské projekty Radka Loučková Kotasová.

„Ve výzvě, kde se žádá o evropské dotace, vyhrávají kraje, které předloží žádost rychleji,“ dodala radní.

Peníze v rozpočtu nestačí

Kdyby Liberecký kraj pohořel, sny obyvatel Krkonoš a Jizerských hor o nové silnici ze Sklenařic do Vysokého by se rozplynuly. „Na celkovou rekonstrukci by nám peníze z našeho rozpočtu nestačily,“ vysvětluje Sviták. Liberecký kraj by proto nechal udělat pouze větší opravy na nejvíce zubožených místech vozovky.

Přidělení evropské dotace by ale neznamenalo, že se horalé dočkají nové silnice už příští rok. „Práce na rekonstrukci by sice začaly, ale celá komunikace by byla hotová až v roce 2021,“ upozorňuje Sviták. Podle odborníků nevyhovuje silnice ze Sklenařic do Vysokého požadavkům na bezpečnou jízdu a v ohrožení jsou tam rovněž chodci. „Na komunikaci chybí zpevněné krajnice či svodidla,“ uvádí náměstek Sviták.



Již v roce 2017 doputovala z Vysokého nad Jizerou na Liberecký kraj stížnost. Stálo v ní kromě jiného: „Technický stav silnice kolem Vysokého nad Jizerou je katastrofální. Od skiareálu Šachty směrem dolů je již téměř nesjízdná.“

Vysocká starostka Lucie Strnádková na konto posouvané rekonstrukce podotýká: „Věříme, že Liberecký kraj udělá novou silnici mezi Vysokým a Sklenařicemi už v příštím roce.“