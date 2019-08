Silnice vedoucí k chebskému obchvatu je plná nerovností, čeká ji oprava

Zároveň s úpravami na povrchu dojde na opravu podkladových vrstev a sítí. Pokud půjde všechno hladce, mělo by být hotovo v závěru příštího roku. Lidé se musí připravit na dopravní omezení.

„V tuto chvíli se soutěží zhotovitel, poté začnou přípravné práce. Přestože jsme si původně mysleli, že kopat se bude už letos, s největší pravděpodobností to bude až na jaře. Přes zimu se venku pracovat nedá, takže začít by se mělo zřejmě až zjara příštího roku,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Situace se změní také v nepřehledném „esíčku“, kde úzkou komunikaci svírá z jedné strany bytelný plot soukromé zahrady a z druhé prudký svah vzhůru. Není tu místo ani na plnohodnotný chodník.

„To je ta nejnebezpečnější část silnice,“ potvrdil Plevný s tím, že projekt počítá kvůli místu na chodník s odbagrováním části svahu a stavbou opěrné gravitační zdi.

Lidé by tak už po dokončení rekonstrukce nemuseli v nepřehledné dvojité zatáčce využívat úzkou panelovou pěšinu na okraji vozovky nebo kličkovat mezi projíždějícími auty. Právě tento úsek byl při přípravách stavby jihovýchodního obchvatu terčem kritiky obyvatel.

Ti namítali, že po dokončení silnice, jež spojí východní část města a Svatý Kříž, naroste počet projíždějících automobilů a tím se i zvýší nebezpečí pro chodce. Obavy potvrdil i bezpečnostní audit, který nechali zpracovat odpůrci stavby obchvatu. Právě „esíčko“ označili odborníci za vysoce rizikové místo.

Doprava v Zemědělské ulici je složitá

Kromě úpravy tohoto úseku čeká Zemědělskou ulici kompletní rekonstrukce.

„Bude to skutečně velká akce, nesmírně komplikovaná. Už jen proto, že část patří městu a část kraji. Nejde jen o povrch, který je na mnoha místech poškozený. Bude se dělat úplně všechno. Chceme kompletně zrekonstruovat sítě, ve špatném stavu je kanalizace, musí se udělat dešťová i splašková, a opravy se nevyhnou ani vodovodnímu řadu. Na závěr se vybuduje kompletně celá komunikace, a to včetně chodníků, veřejného osvětlení a křižovatky mezi mostem do Hájů a vlastní zástavbou. Tu ale v této etapě ještě dělat nebudeme, zatím není známá její definitivní podoba. Ve hře je několik variant, například i okružní,“ upřesnil Plevný.

Doplnil, že práce začnou hned za křižovatkou a skončí v místě za Dolíčkem, kde se napojí na novou silnici, jež ústí na jihovýchodní obchvat. „Plánované náklady jsou až 45 milionů korun, v letošním rozpočtu máme na akci vyčleněných 23 milionů korun. Ke kolaudaci by mělo dojít v závěru roku 2020,“ dodal Plevný.

„Přes všechny problémy, které stavba přinese, je rekonstrukce Zemědělské nutností, doprava zde je složitá,“ uvedla jedna z místních Gabriela Licková. „Myslím, že lidé vůbec nepočítali s tím, kolik automobilů obchvat do Hájů přivede,“ doplnila.

V minulosti pouze okrajová místní komunikace patří po otevření obchvatu mezi průjezdní trasy městem. Na opravách za desítky milionů korun se budou finančně spolupodílet město Cheb, správce sítí, společnost Chevak a Karlovarský kraj, který silnici nyní vlastní. Po dokončení oprav ji předá městu.