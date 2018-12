Na silnicích v kraji leží tisíce tun prachu. Čištění bude častější

Díky dlouhodobému nadlimitnímu čištění silnic má severní Morava a Slezsko k dispozici statistiky, kolik prachu se každý rok na cestách usadí.

Společnost Ostravské komunikace se stará o 695 kilometrů cest, což je 65 procent z celkové délky silnic v krajské metropoli. Od letoška postupuje podle prachové mapy, která určuje, kam a jak často jezdit. Do nejzatíženějších oblastí šestkrát, do těch méně zatížených čtyřikrát či dvakrát do měsíce.

„K nejvíce zatíženým částem Ostravy patří centrum města a zastavěné plochy v Radvanicích a Bartovicích,“ upřesnil mluvčí společnosti Jiří Maléř.

Letos byl úklid zdaleka nejintenzivnější, město Ostrava zafinancovalo smetání nejen komunikací svých, ale i krajských a státních. „Takové nadlimitní čištění cest považuji za naprosto revoluční, kterým se nemůže pochlubit žádné jiné město v republice,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Náklady činily 26 milionů korun.

Každoročně stroje z ostravských cest vymetou tisíce tun prachu. Statistiky ukázaly, že se zvyšující se intenzitou čištění objem nečistot klesl. Zatímco v roce 2014 činil 4,9 tuny, v roce 2016 to bylo 3,6 tisíce tun.

Avšak v posledních třech letech se opět mírně zvyšuje, loni dosáhl 3,7 a letos 3,8 tisíce tun.

Prach na silnicích 3,8 tisíce tun prachu se letos nasbíralo v ostravských ulicích a na silnicích.

1,4 tisíce tun prachu bylo smeteno z vybraných krajských komunikací.

Už osm let nad rámec zákona nechává čistit vybrané úseky i Moravskoslezský kraj. Jde o cesty II. a III. třídy v průjezdních úsecích větších měst.

Zametací a kropicí vozy takto ošetřují 400 kilometrů silnic a kraj na tyto účely vydá od května do října 8 milionů, v zimě pak nadlimitní čištění přijde na 4 miliony.

„Zákon nám ukládá silnice čistit dvakrát ročně, nadlimitně pak čistíme ve čtyřech cyklech během teplé poloviny roku, od loňska navíc také během zimy. Po rozpuštění sněhu totiž dříve na silnicích zůstával posypový materiál a zbytečně se dostával do ovzduší,“ komentovala náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Jen v letní sezoně se z těchto silnic každý rok posbírá 1 400 tun prachu.

Podle představitelů Ostravy i kraje sbírání prachu má smysl pro kvalitu ovzduší a hodlají jít ještě dál. Kraj právě plánuje, jak úklid rozšířit o další úseky. Ostravské komunikace proto posilují vozový park. „Od příštího roku začnou jezdit dvě nová vozidla a v plánu je pořízení dalších,“ doplnil mluvčí Maléř.

Intenzivně se také jedná o speciální dotační výzvě na čištění komunikací vypsané ministerstvem. Letos se ji prosadit nepodařilo, příští rok by snaha mohla vyjít. „Počítá se s ní nejdříve pro druhou půlku příštího roku,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.