Beskydské obce trápí hustý provoz na silnici, místní zvažují protesty

Starostové vesnic však tvrdí, že do dokončení obchvatu od Třince po Třanovice, kam by se tranzitní nákladní doprava mohla přesunout, problém asi nemá řešení.



„Jsme zoufalí. V pátky, kdy přijíždějí rekreanti, nastává totální kolaps. Stává se zde hodně vážných nehod, navíc kamionů rok od roku přibývá. Mezi lidmi se už hovoří o přípravě transparentů, s nimiž by ve špičce chodili přes přechod, aby na problém upozornili,“ sdělil obyvatel Ostravice Marian Lojkásek.

Podle statistik Ředitelství silnic a dálnic projede Ostravicí průměrně 5 801 aut za den, z toho je 1 013 těžkých vozidel.

Starostka Ostravice Pavlína Stankayová se pokoušela situaci řešit na krajském úřadě. „Jednou z šancí, jak obcím ulehčit, je dostavění obchvatu z Třince do Třanovic a jeho napojení na dálnici, kam by se pak mohly kamiony přesunout. Také chceme usilovat, aby se z této silnice I. třídy stala komunikace II. třídy. Tu už nespravuje stát, ale kraj a nám jako obci by to umožnilo například dát na ni omezení vozům nad 7,5 tuny po celou letní a zimní sezonu,“ uvedla Stankayová.

Nejhorší situace panuje v obcích v zimě, protože těžké vozy musí zdolat prudké stoupání. Při námraze však platí po trase kolem přehrady Šance zákaz vjezdu kamionům. Ty to však podle slov starostky Starých Hamrů Evy Tořové často nerespektují, a protože na náledí uvíznou, zablokují provoz.

Řešením je obchvat a vysoké pokuty

„Je to opravdu vážné. Neustálé kolony a několikahodinové čekání na zprůjezdnění silnice. Také vidíme jedinou naději do budoucna v tom, že těžkotonážní vozy pojedou na Slovensko přes Třinec po obchvatu. Ale muselo by se to podpořit zvýšením pokut kamionům do zákazů vjezdů, protože přes nás to mají do sousední země kratší. Už jsem do parlamentu poslala žádost o zvýšení sankcí. Nyní činí pokuta jen dva tisíce korun, ale třeba na Slovensku je to tisíc eur. Řidičům se tak vyplatí riskovat. Sankce se rovná ušetřenému času a naftě a chytit je nemusí,“ řekla Tořová.

Komunikace přes Ostravici, Hamry a Bílou je státní. Do sítě silnic I. třídy, které jsou určené ze zákona přímo pro dálkovou a mezistátní dopravu, ji v roce 2000 zařadilo ministerstvo dopravy.

„Změnit její zařazení včetně podmínek využívání může zase pouze ministerstvo,“ informovala krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Podle Václava Elbla z odboru dopravy krajského úřadu by obec musela podat žádost o změnu zařazení silnice z kategorie I. do kategorie II. na ministerstvo dopravy, například z důvodu změněného dopravního významu či jejího technického stavu. „Krajské zastupitelstvo by však muselo tento krok schválit, protože o komunikace II. a III. třídy se stará kraj a musí je tím pádem udržovat,“ vysvětlil Elbl.