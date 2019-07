Opravy silnic prodlužují cestu z Varů do Prahy, trvá i dvakrát déle

Zatím největší rekonstrukce začala mezi Bochovem a Hlinkami. Oprava zhruba jedenáctikilometrového úseku přijde krajskou kasu na celkem 129,7 milionu korun. Hejtmanství ale na práce získalo dotaci 110 milionů z Evropské unie, dalších 6,5 milionu pak přidá stát.

„Je to jedna z našich největších staveb, které letos zahajujeme,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Řidiči se mohou těšit na nový asfalt, obnovu nezpevněné krajnice, nové odvodnění, doplnění a modernizaci svodidel či dopravního značení.

Oprava čeká také místní most. Lidé se ale musejí připravit na více než rok komplikací. Stavba má být totiž podle plánu hotová a předaná v listopadu příštího roku.

„Přeji zhotovitelům hodně štěstí a žádné vícenáklady. Zároveň prosím obyvatele o trpělivost, protože realizace projektu potrvá několik měsíců a bude potřeba počítat s dopravními omezeními,“ dodal Hurajčík.

Letos bude úsek uzavřený a objíždět se bude po silnicích III. třídy, v příštím roce se pak bude jezdit kyvadlově.

Další uzavírky v kraji Most na silnici III/21114 ve Valech u Mariánských Lázní . Lidé z Valů musí do Mariánských Lázní jezdit přes Starou Vodu.

. Lidé z Valů musí do Mariánských Lázní jezdit přes Starou Vodu. Pivovarská ulice v Chebu je uzavřena až do 25. srpna kvůli havárii na plynovém vedení.

je uzavřena až do 25. srpna kvůli havárii na plynovém vedení. Až do 31. července je úplně uzavřena silnice č. II/207 mezi Smilovem a Brložcem kvůli kompletní výměně povrchů. Objížďka je vedena po okolních silnicích III. třídy.

kvůli kompletní výměně povrchů. Objížďka je vedena po okolních silnicích III. třídy. Od 25. července do 25. srpna bude omezený provoz na silnici III/22129 mezi obcemi Sadov a Bor kvůli stavebním pracím. Objížďka se nenařizuje, doprava bude v obou směrech.

Na trase plánovaných oprav leží dvě obce, Německý Chloumek a Nové Kounice, silnici navíc využívá řada lidí z Bečovska nebo Tepelska na cestu do Prahy. V Bochově se totiž napojuje na trasu I/6.

V Karlovarském kraji omezuje provoz mezi Horními Tašovicemi a Bochovem výměna asfaltu a oprava odpočívky. Opravovaný úsek měří zhruba dva kilometry a kyvadlovou dopravu řídí semafory. „Uzavírka má podle plánu skončit 8. října,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

A není to jediný problém, se kterým se šoféři na trase z Varů do Prahy potkají. „Pokud jedete do Prahy, počítejte zhruba se třemi hodinami cesty, normálně se to přitom dá jet i za hodinu a půl,“ varuje Miroslav Landa, dealer drogistického zboží.

„První problém je před Bochovem, tam jsou semafory, další pak v obci Hořesedly a v Krupé. Problém je v tom, že uzavřené úseky jsou docela dlouhé, a tak se ta zpoždění nasbírají. Navíc okolo Řevničova se staví dálnice, a tak se tam často něco děje. Minulý týden tady skládali z kamionu betonové díly, jeřáb stál na silnici a dopravu řídil semafor. No, aspoň to byl krátký úsek,“ povzdechl si.

Z Karlových Varů ve směru na Plzeň musí motoristé počítat se zdržením u březovské přehrady. Tady je provoz svedený do jednoho jízdního pruhu a řídí ho semafory. Práce mají podle plánu skončit 11. srpna. V Karlových Varech pak pokračuje uzavírka Doubského mostu. Ten nový by měl motoristům začít sloužit ještě před koncem roku.

Bez problémů není ani cestování v okolí Mariánských Lázní. Hojně využívaná zkratka z obce Drmoul přes Hamrníky je uzavřena kvůli stavbě obchvatu. Před několika dny se pak začala stavět okružní křižovatka ve Velké Hleďsebi. Právě tudy jezdí všechna auta ve směru od Chebu do Mariánských Lázní.

„Na to, až se tahle křižovatka začne upravovat, jsme čekali víc než čtyři roky. Nakonec jsme uspěli, ale byl to boj. Takřka každý týden se zde řešila nějaká dopravní nehoda,“ řekla starostka obce Jaroslava Brožová Lampertová. Provoz v rozkopaném úseku řídí semafory a tvoří se tu fronty. Se semafory pak musí šoféři počítat na příjezdu do Mariánských Lázní ve směru od Plzně. I tady jsou umístěny před křižovatkou, která se přestavuje.

