Opravená silnice u Lipna se má v noci zavírat kvůli zvěři, obce protestují

Lidé z Lipenska po ní jezdí za prací do sousedního Rakouska a čeští lyžaři do skiareálu Hochficht.

Kraj svoji úzkou příhraniční silnici třetí třídy z Nové Pece na hraniční přechod Zadní Zvonková – Schöneben postupně obnovuje, aby byla bezpečnější.

Oprava téměř 15kilometrové komunikace má vyjít na půl miliardy korun. Z pěti částí jsou zatím hotové dvě v délce osmi kilometrů a hraniční most. Jenže jeden z těchto úseků má být kvůli ochraně zvěře od 22 hodin do šesti ráno od konce roku zavřený.

O omezeném nočním provozu od Zvonkové přes hraniční přechod rozhodl v roce 2011 krajský odbor životního prostředí, vyplynulo to z procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Obce z jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního Bavorska proti tomu však protestují. Zatím je cesta průjezdná. Noční zákaz by měl platit v nově opravené části od bývalé roty Zvonková přes hraniční přechod, kde je nyní zkušební provoz. Úsekem mohou řidiči projíždět pomaleji než před opravou, místo 50 se tu jezdí 40 kilometrů v hodině.

Podle zástupců infrastrukturního spolku tří zemí by měly úřady předtím, než noční provoz zakážou, provést monitoring dopravy.

„Je to, jako by chirurg operoval bez předešlého vyšetření pacienta. Na této silnici je stejný provoz, jako byl před její opravou, to znamená, že tu k žádnému nárůstu dopravy nedošlo,“ uvedl hornoplánský starosta Jiří Hůlka.

Po cestě, kterou se za socialismu proháněli jen pohraničníci, projelo při sčítání maximálně 220 aut za den, posudek EIA o vlivu stavby na životní prostředí stanovuje limit 300 vozidel za čtyřiadvacet hodin.

„Pokud bude tento limit překonán a měl by mít negativní vliv na zvěř v daném místě, pak se má teprve přijmout technické opatření, to znamená zákaz jízdy v noci. Ale žádné auto tam nikdy chráněnou zvěř nesrazilo, na rozdíl třeba od hraničního přechodu v Přední Výtoni,“ popsal Hůlka.

Připomínky do procesu EIA dával i národní park Šumava, protože část úseku silnice prochází po hranici parku.

„My jsme opravdu nikdy nevyžadovali, aby po této cestě v noci auta nejezdila. Podle našeho průzkumu je tam noční provoz minimální, ani neevidujeme srážky chráněných živočichů, jako jsou rys, vlk nebo los, s auty,“ potvrdil mluvčí šumavského parku Jan Dvořák s tím, že nejhorší zkušenosti mají z tohoto pohledu strážci parku se silnicí na hraniční přechod Strážný, kde letos zahynuli pod koly aut dva rysi.

Krajští politici dostali nesouhlasná stanoviska starostů, kteří upozorňují, že tímto krokem by došlo i k negativnímu ovlivnění turistiky a komplikacím při návratu Čechů ze zaměstnání.

Mnoho z nich pracuje v gastronomii, a proto se často vrací domů v noci. Pro svou cestu domů by pak museli využívat nepřiměřeně dlouhých objížděk přes hraniční přechody Strážný a Přední Výtoň. A dlouhé zajížďky by zatížily životní prostředí víc než noční provoz.

Kraj teď čeká na verdikt ministerstva dopravy

„Ta silnice má enormní význam pro celý region i pro propojení všech tří zemí. A není to jen spojení dopravní, ale i spojení mezi lidmi. Před třiceti lety padla železná opona, abychom k sobě měli blíže, a není možné, aby kvůli ekologickým aktivistům znovu nastala šikana na hranicích,“ upozornil předseda infrastrukturního spolku Walter Höllhuber.

Hejtmanství teď čeká na verdikt ministerstva dopravy, které má na stole odvolání proti stavebnímu povolení zahrnujícímu noční zákaz provozu po připravované kolaudaci, které podala jedna obyvatelka.

„Uvidíme, jak ministerstvo rozhodne. Za sebe můžu říct, že záměr zavřít na půl dne silnici, kterou kraj obnovuje za půl miliardy, je nesmysl,“ sdělil krajský radní pro dopravu Jiří Švec.

Starostové podle Švece uvažují logicky, když požadují nejdřív provést monitoring provozu opravené příhraniční cesty.

„V roce 2011 někdo vyhotovil na tuto stavbu posudek EIA, pak nějaký úředník ve výkonu státní správy všechny podmínky přepsal a překlopil do stavebního povolení. Zřejmě si při tom moc hlavu nelámal a teď se s tím musíme vypořádat.“