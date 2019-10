Seznamu vážných nehod vévodí Mokré Lazce, odbočení vlevo je tam hazardem

Vyplývá to ze statistiky pojišťovny Allianz, která sečetla dopravní nehody s vážnými následky, tedy úmrtím nebo těžkým zraněním. A právě tato křižovatka na Opavsku má neblahé prvenství v Moravskoslezském kraji.



„Je to velký problém, o kterém často jednáme. Řešení není jednoduché, protože pokud se zvolí nevhodná varianta, vyřeší se sice možná situace na čtyřproudé silnici, ale problém se přenese k nám do obce,“ uvedl starosta Mokrých Lazců František Šteyer.

Nehody se v kritickém místě stávají při odbočování vlevo, od Opavy do Mokrých Lazců a od obce směrem na Ostravu. Tedy vždy, když auto musí překonat dva jízdní pruhy silnice I/11.

Ačkoliv je v tomto místě na čtyřproudé silnici omezená rychlost na sedmdesátku, málokdo na zánovní autostrádě limit dodržuje.

Starosta Šteyer upozornil, že pokud se tam stane nehoda s vážnými následky, mívá hodně podobný děj. „Často se stane tak, že do stojícího vozu ve vnitřním pruhu, které čeká na odbočení vlevo k nám do obce, zezadu v plné rychlosti narazí další automobil,“ popsal starosta obce se zhruba 1 500 obyvateli.

Mokré Lazce proto navrhují, aby se vnitřní pruh na čtyřpruhu ze směru od Opavy do Ostravy stal pouze odbočovacím. „Jenže to zamítají policisté, protože to nepovažují za bezpečné řešení,“ povzdychl si starosta.

Krajský náměstek pro dopravu Jakub Unucka také situaci u Mokrých Lazců zná. „S mírnou nadsázkou je tamní odbočování vlevo trochu sebevražedný manévr,“ připustil.

I on kvůli tomuto problému jednal už mnohokrát. A rovněž přiznává, že řešení není jednoduché. „Shodli jsme se, že se nejprve pokusíme co nejvíce odradit od odbočení na Mokré Lazce všechny, kteří by obcí chtěli jen projíždět,“ řekl Unucka.

Podle něj má zatím nejblíže k uskutečnění zákaz odbočení vlevo, a to jak od Opavy, tak od Mokrých Lazců. „Ani to však není zcela ideální,“ přiznal.

Objízdná trasa vede nedalekým mimoúrovňovým sjezdem ze silnice I/11, jenže pak v obci pokračuje Hájovou ulicí, která pro takovou dopravu není vhodná.

Nejrizikovější silnice kraje Mokré Lazce (Opavsko): Silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou a ulice Generála Vlachého Havířov: Křížení silnice I/11 (ulice Těšínská) s ulicí U Stadionu Nové Heřminovy (Bruntálsko): Jedna ze zatáček na silnici I/45 směrem na Krnov Mosty u Jablunkova: Obchvat silnice I/11, zvláště pokud je mokrá vozovka Zdroj: statistika pojišťovny Allianz

„Jde o velmi úzkou komunikaci, kde se nevyhnou dvě auta,“ poznamenal krajský náměstek. A starosta pokračoval: „V lokalitě navíc stojí škola. Ačkoliv se tam má jezdit maximálně třicítkou, tak ji mnoho řidičů nedodržuje. A chodník tam nelze postavit.“

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zatím nepodařilo získat. „Pokud ŘSD navrhne řešení, které nebude odporovat bezpečnosti, tak není důvod to neschválit,“ upozornil Unucka. Kdy však bude o řešení s definitivní platností rozhodnuto, není jasné.

Mokré Lazce skončily v seznamu nejvíce nebezpečných silnic v rámci celé republiky na čtvrtém místě. „Na druhém místě v kraji a na osmnáctém místě celkově pak skončila Těšínská ulice v Havířově. Na silnici I/11 na křižovatce s ulicí U Stadionu se v uplynulých třech letech stalo osm nehod, které skončily třemi těžkými zraněními,“ informoval mluvčí pojišťovny Václav Bálek o místu, kam na čtyřproudovou silnici vjíždějí vozy z obchodního centra a od zimního stadionu.

„Nebezpečná může být také jízda z obce Nové Heřminovy směrem na Krnov,“ dodal mluvčí Bálek.