Silničáři opraví kopec u Vendolí, nehodový úsek ale bezpečnější nebude

Vendolský kopec na silnici I/34 mezi Svitavami a Poličkou patří k nejnebezpečnějším úsekům v Pardubickém kraji. Za posledních dvanáct let se tam odehrálo 93 nehod, některé byly tragické.

Táhlý a zdánlivě přehledný kopec svádí řidiče, aby jeli větší rychlostí a předjížděli, což se už mnoha z nich nevyplatilo. Zrádné jsou také obě křižovatky na Vendolí, protože u nich chybějí odbočovací pruhy.



Silničáři během modernizace natáhnou nový koberec, doplní svodidla a zlepší dopravní značení. To hlavní však bude podle starosty Vendolí Vladimíra Buchty stále chybět.

„Žádali jsme od začátku o odbočovací pruhy, ale bylo nám řečeno, že na ně nejsou peníze. ŘSD nám navíc sdělilo, že jsou úseky, kde je víc smrťáků než ve Vendolí, takže budou pouze upravené nájezdy do křižovatek. Mrzí nás to, jedině odbočovací pruhy mohly přispět k větší bezpečnosti,“ řekl.

Stavba začne už 12. srpna a potáhne se až do příštího roku.

„Předmětem stavby, kterou vyhrála firma Skanska, bude jak zlepšení stavebního stavu komunikace provedením sanací neúnosných míst podloží vozovky a výměna stávajících asfaltových vrstev, tak i stavební úpravy obou křižovatek, na kterých se odbočuje do obce Vendolí, dále doplnění svodidel a úprava dopravního značení na základě požadavků policie a krajského úřadu,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Na nebezpečném úseku zemřeli za poslední roky čtyři lidé

Táhlé stoupání u Svitav některé řidiče svádí k předjíždění přes plnou čáru. Je to jen pár týdnů, co jste na iDNES.cz mohli vidět video, na kterém řidič kamionu s přívěsem na plný plyn přes plnou čáru, navíc na železničním přejezdu, předjíždí šňůru nákladních vozidel. Při riskantním manévru jedno ze tří nákladních aut naboural.

VIDEO: Kamioňák předjížděl přes plnou čáru i přejezd

Ovšem často nejde jen o plechy. Před čtyřmi roky se srazila fabie s linkovým autobusem. Dvaadvacetiletá žena po bočním nárazu do autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice od obce Karle, zemřela. Dvouletý chlapec v autosedačce přežil. Za tragickou nehodu byl po téměř tři čtvrtě roce obviněn řidič autobusu, který se následně oběsil.

Poslední vážnou kolizí na 3,5 kilometru dlouhém úseku byla dubnová srážka osobního auta s nákladním vozidlem převážejícím bagr. Šofér osobního vozu, který z nezjištěných příčin vyjel do protisměru, na místě zahynul.



Starosta Vladimír Buchta soudí, že za většinu nehod může příliš vysoká rychlost.

„V současné době je před oběma křižovatkami na Vendolí sedmdesátka, ale každý tam valí stejně, co to dá. Řidiči, když vidí táhlý přehledný kopec, tak to rozjíždějí. Když pak náhodou někdo odbočuje na Vendolí, tak je průšvih,“ řekl Buchta.

Pokles počtu nehod nenastal ani poté, co dopravní policie označila silnici dopravní značkou upozorňující na úsek častých dopravních nehod.

Už od pondělí začne platit první část dopravního omezení mezi oběma křižovatkami na Vendolí. Až do konce října by se měli celému úseku silnice I/34 v Pardubickém kraji vyhýbat i vzhledem k uzavřenému mostu v Hlinsku hlavně řidiči kamionů, pro které bude od Poličky platit objížďka přes Litomyšl, odkud se vrátí zpět do Svitav.

Pro osobní auta bude od Poličky značená objížďka přes obec Vendolí. Z opačného směru od Svitav na Hlinsko bude podle přechodné úpravy vydané krajským úřadem veškerý provoz včetně kamionové dopravy prozatím zachován.

Letos budou práce silničářů ukončeny v listopadu, v roce příštím začnou v dubnu a potrvají do června.