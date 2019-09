Silnice se po nájezdu kamionů vlní, Liberecký kraj ji zatím nemůže opravit

„Chtěli jsme s opravami začít už letos před zimou, ale do výběrového řízení se bohužel přihlásila jediná firma. Nabídla o 30 procent vyšší cenu, než jaká byla nejvyšší možná projektová cena. Takže jsme zakázku museli zrušit,“ informoval náměstek libereckého hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK).

Znovu chce Liberecký kraj zakázku vypsat v říjnu, tím pádem by se zahájení stavby přesunulo do příštího roku.

Silnice II/268 patří k nejhorším v Libereckém kraji zejména kvůli hluboce vyježděným kolejím. Ty mají na svědomí těžké kamiony, které si přes Mimoň zkracují cestu.

„Silnice přitom byla před dvaceti lety opravená. Jakmile ale zpoplatnili mýtem dálnice, její stav se začal prudce zhoršovat,“ podotkl starosta Mimoně Petr Král (ANO).

Stav silnice byl letos už tak tristní, že Liberecký kraj musel nejhorší úseky v délce sedm kilometrů nechat vyfrézovat až na podkladovou vrstvu.

„Jsou to pro nás sice vícenáklady, ale nic jiného nám nezbylo, aby přes zimu byla silnice vůbec sjízdná. Přechodně jsme tam snížili rychlost na 70 km/h,“ doplnil Jan Sviták.

Silnici vedoucí z Mimoně do Dolní Krupé na hranicích se Středočeským krajem plánoval kraj opravit za 190 milionů korun. Získal na to dotaci 157 milionů korun z EU. Dalších 6,6 milionu korun chtělo přihodit Ralsko na investice do přechodů, chodníků a dalšího mobiliáře na svém katastru. Přesunutí zakázky na příští rok může celý rozpočet zkomplikovat, stavební firmy totiž budou kalkulovat s novými ceníky.

Trh je nasycený

„Ano, trošku nás stavební firmy tlačí ke zdi. Trh je nasycený a snaží se vyjednávat si lepší podmínky. Myslím si, že na podzim bude situace o něco lepší. A pořád věřím tomu, že úprava cen bude jen kosmetická a že o mnoho víc než 190 milionů nezaplatíme,“ zamýšlí se Sviták.

K domněnce ho přivádí nedávno vysoutěžené zakázky na opravy silnic z Lindavy do Cvikova a z Doks do Dubé. V obojím případě se podařilo zakázky získat za ceny z roku 2018.

„Přihlásilo se nám tam pět firem, ceny nakonec byly velmi příznivé. Něco podobného očekávám i u silnice II/268 z Mimoně do Dolní Krupé,“ prohlásil hejtmanův náměstek.

Chtějí postavit cyklostezku

Pozdržení opravy silnice paradoxně potěšilo politiky v Ralsku. Město totiž usiluje o dotaci na stavbu cyklostezky, která by v délce tři kilometry vedla podél opravované silnice z Ploužnice do Mimoně. Zatím neúspěšně.

Delší termíny teď umožní pokusit se dotaci ještě získat a cyklostezku začít stavět společně s opravou silnice.

„Na jednu stranu mě mrzí, že budeme po rozbité silnici jezdit o něco déle, ale otevřelo nám to šanci získat potřebných 28 milionů na cyklostezku ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bez dotace bychom se do tak nákladné akce nemohli pustit,“ doplnil starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO).