Ze sídliště až k budějovické nemocnici. Sporný městský okruh ožívá

Je krásný slunečný den. Obyvatelé Švábova Hrádku v Českých Budějovicích po obědě vyrážejí na procházky, další se věnují údržbě zahrady. Podobně jako prošedivělý majitel jednoho domu, za jehož plotem není další pozemek pro bydlení, ale volný dlouhý pás louky, kde má jednou stát silnice. Vozovka, kterou podle reakcí oslovených nechce snad nikdo z místních. Raději by tam dál venčili psy.

„Samozřejmě jsem tady kupoval pozemek a začal stavět s vědomím, že je zde komunikace naplánovaná. Ale tak nějak jsem doufal a doufám, že se na ni nikdy nedostane,“ vypráví muž, který na Švábově Hrádku žije s rodinou šest let. Jméno říct nechce. Zato vzpomíná, že před lety se o silnici mluvilo víc. „Teď asi všichni čekají, co udělá s dopravou v Budějovicích obchvat. Pokud by se pak od tranzitu dostatečně uvolnila Dlouhá louka, myslím, že by to tady u nás bylo zbytečné,“ přemýšlí.

Jenže plány na propojení českobudějovických sídlišť směrem dál na jih do Litvínovic a pak až k papírnám, nebo nemocnici na druhém břehu Vltavy nejsou vůbec u ledu. Naopak je snaha otevřít nové kolo jednání a akci postupně prosadit.

Od loňského jara funguje spojka mezi Vltavou a Májem, což je vlastně první část celého projektu. Od křižovatky Milady Horákové a Branišovské na Máji má pokračovat druhou etapou na Švábův Hrádek. „Tento úsek není problematický v tom, že by ležel na více katastrech. Předpokládám, že bychom se mohli dostat ke stavebnímu povolení na začátku příštího roku, pak soutěžit a pustit se do budování. Počítáme s tím, že kolem vozovky bude cyklostezka a chodník,“ upřesňuje náměstek českobudějovického primátora pro dopravu František Konečný (ANO). Cena bude jistě v desítkách milionů.

„Obyvatelé by neměli radost“

Zatímco obyvatelé Máje s novou silnicí počítají, na Švábově Hrádku nejsou všichni přesvědčení ani o této etapě. „Cesta ve směru do centra přes Sádky je v dost mizerném stavu. Těžko by snesla ještě větší zátěž, která by sem z Máje dorazila,“ všímá si žena, která s dcerami v sobotu vyrazila na procházku.

Historie městského okruhu Už v 80. letech minulého století při stavbě sídliště Máj počítali projektanti s tím, že se sever a jih Českých Budějovic propojí městským okruhem. Měl být původně velmi komfortní, v každém směru dva jízdní pruhy. Dodnes je to dobře patrné z kapacity silnice v ulici Milady Horákové na Máji. I na ní už se však tehdy šetřilo, komunikace měla být schovaná v zářezu. Až po čtvrtstoletí se loni podařilo dokončit část spojující Vltavu a Máj, stavba vyšla na 120 milionů korun. Důvodem velkého zdržení byl mimo jiné i odpor několika obyvatel Máje. Celková délka ze sídliště Vltava až k papírnám je pět kilometrů.

O to důležitější ale pak podle některých je dostat se s novou silnicí až do Litvínovic. O tom však nechtějí slyšet ani na Hrádku, ani v Litvínovicích. „Asi před třemi roky jsme o tom jednali na radnici. Vím, že tehdy kolovala i nějaká petice. Pokud se tyto plány oživí, tady budou lidé určitě proti,“ říká paní při venčení psa.

Také starostka Litvínovic Alena Nováková (SNK) mluví v podobném duchu. „Místo, kudy by komunikace vedla, je hodně zastavěné a obyvatelé by neměli radost z toho, že by jim tam výrazně zhoustl provoz,“ vysvětluje.

Naopak ohledně úseku z Litvínovic směrem přes Vltavu k papírnám je už mnohem smířlivější. „Počítá s tím i náš územní plán. My jsme dali negativní stanovisko až ve chvíli, kdy začaly Budějovice pracovat s variantou, při které by silnice vyústila u nemocnice. Tu s námi ale vůbec neprojednávali,“ tvrdí starostka.

U nemocnice, nebo papíren?

Pro České Budějovice je propojení sídlišť s jižním předměstím důležité. I proto někteří politici před několika dny vyrazili na setkání se starostkou Litvínovic. „Na jihu se nachází jeden z největších zaměstnavatelů, Nemocnice České Budějovice, a je tam i mnoho dalších podniků. Propojkou se také zkrátí doba příjezdu záchranky do nemocnice v řádu několika minut,“ upozorňuje předseda dopravní komise radnice Jan Mádl (Čisté Budějovice). I on se účastnil jednání se starostkou.

Mádl také připomíná, že životnost mostu přes Vltavu u Sodovkárny je odhadem 20 let, a o to víc město potřebuje další přemostění řeky.

Dál na jihu existují dvě varianty s vedením k nemocnici, nebo k papírnám. Oběma se bude dopravní komise zabývat na dalším jednání.

Člen komise Pavel Maule (nominovaný za Piráty) tam hodlá vyzvat náměstka primátora Konečného, aby předložil komplexní analýzu obou zvažovaných variant nejen komisi, ale i obci Litvínovice.

Trasa směrem k nemocnici má však velké množství odpůrců i mezi obyvateli Českých Budějovic. V minulosti proti ní aktivně protestovali. Lze tak očekávat tvrdá vyjednávání.

Podle odhadů MF DNES je velmi reálné, že bude stát do pěti let silnice z Máje na Švábův Hrádek, šanci na prosazení má i přemostění Vltavy. Nejvíce problematické bude propojení Hrádku a Litvínovic, kde ho odmítají na obou stranách. Navíc si tu na další pozemky dělá zálusk developer, který chce pokračovat ve výstavbě rodinného bydlení.