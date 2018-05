Liberečtí úředníci nestihli požádat o dotace, stavba silnice se odkládá

„Pevně věřím, že tuto novou spojnici, která ulehčí přetíženému centru města, začneme stavět v roce 2018. Půjde o zcela nové dopravní napojení, díky kterému se řidiči dostanou ze Sokolské ulice na Tržní náměstí. Už nebudou muset jezdit kolem hlavní pošty a divadla F. X. Šaldy,“ sliboval loni primátor Tibor Batthyány (dříve hnutí ANO).

Odbor hlavního architekta nedodal potřebný dokument

Tak hladce to ale nakonec nepůjde. Novou silnici letos určitě stavět nezačnou. Chybí peníze. Odhadem přijde nový tah ze Sokolské k plaveckému bazénu na šedesát milionů korun.

„Protože vlastní zdroje na to nemáme, budeme žádat o evropské dotace,“ uvedl před rokem Batthyány.

Žádnou žádost ale úředníci zatím nepodali. Podle náměstka primátora Jana Korytáře za to může úřednický šlendrián.

„Všechno už bylo připraveno na podání žádosti. Bohužel, odbor hlavního architekta nedodal poslední potřebný dokument, aby žádost byla kompletní. A to ani po urgenci. Tudíž odbor správy majetku nemohl o evropské dotace zažádat. Je to o to horší, že jde o opomenutí našeho vlastního radničního odboru. Že nám to nezdržel nikdo z venku,“ okomentoval Korytář.

Z bývalého hřiště záchytné parkoviště

Nová Pastýřská přitom podle dopravních expertů v Liberci citelně chybí. Dnes je Pastýřská ulice zaslepená, končí malým svahem pod Tržním náměstím. Ve studii, která už je hotová, se až k městskému bazénu a obchodnímu centru Albert vine nová 562 metrů dlouhá silnice.

Součástí projektu je i výstavba nového záchytného parkoviště pro 96 aut a také pro autobusy v prostoru bývalého škvárového hřiště za budovou policie. Už teď tam auta parkují, je to však jen provizorní řešení. Díky novému tahu by se pak z Rumjancevovy ulice, kde dnes proudí tisíce aut, měla stát ulice vedlejší, o něco klidnější.

I když liberečtí úředníci žádost o evropské dotace nestihli v zamýšleném termínu podat, neznamená to, že je vše ztraceno.

„Na parkoviště už máme vydáno územní řízení, stejně jako na celou novou komunikaci. Letos by se také měly uskutečnit opravy inženýrských sítí, které jsou pod povrchem. To bude v režii Severočeské vodárenské společnosti. Bez toho by se nová silnice stejně nedala stavět,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku David Novotný.

Plány leží na radnici téměř dvacet let

Stavební práce na vlastní silnici by pak podle Novotného mohly začít příští rok. Plány na Novou Pastýřskou přitom na radnici leží už téměř dvacet let. Kvůli silnici nechalo město před lety zbourat pod mostem u Krajské vědecké knihovny objekt ubytovny.

Pozemek bude totiž zapotřebí pro plánovanou křižovatku Sokolská - Pastýřská. Zda bude mít podobu kruhového objezdu, nebo tam budou jen semafory, zatím projektanti řeší.

Poměrně výrazný dopad pak bude mít nová silnice na podobu Tržního náměstí. Momentálně je to spíš jedno velké parkoviště. S novou silnicí ale parkovací místa ubudou.

Studie počítá také se třemi protihlukovými stěnami, které mají ochránit domy na Tržním náměstí před zvýšeným provozem. Složitý terén si také vyžádá výstavbu dvou opěrných zdí.