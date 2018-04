Na tahu z Jičína do Hradce čekají řidiče kolony, opravy potrvají do léta

Loni prošel opravou nedaleký kruhový objezd v obci Úlibice, letos je na řadě čtyřproudovka z Robous až na úlibickou křižovatku. Opravy potrvají do poloviny letních prázdnin. Opravy jsou rozděleny do tří etap. První potrvá do 15. května, další dvě zaberou necelé dva měsíce. Doprava tu je svedena do jednoho jízdního pruhu.

„Jde o opravu v délce 2 660 metrů. V celém úseku budou obnoveny bezpečnostní prvky krajnice, svodidla a vodorovné značení. Pracuje se v jednotlivých pásech vždy v jedné polovině, jeden jízdní pruh v každém směru bude průjezdný. Rozšíření stávající vozovky se nepředpokládá. Náklady činí 11 milionů korun,“ přibližuje průběh oprav tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Již loňské léto tady bylo pro řadu řidičů i cestujících zkouškou pevných nervů. Běžné byly několikakilometrové kolony a až hodinové čekání. Problém zasáhl i záchranáře, kteří se často proplétali mezi stojícími auty a v některých případech rovněž uvízli v koloně. Na tehdejší opravu kruhového objezdu pršely stížnosti.

Velké dopravní komplikace mohou očekávat hlavně obyvatelé Úlibic. „V pátek odpoledne a v neděli je kapacita průjezdu obcí plně vytížena a již nyní se tvoří kolony, takže při dopravním omezení můžou vznikat další dopravní komplikace. Oproti minulému roku je dobře, že kruhový objezd nyní bude plně v provozu,“ říká starosta Michal Kovář.

Někteří řidiči vloni volili objízdné trasy po silnicích třetí třídy. Ti, kteří jedou směr Hradec, mají možnost využít cestu přes Popovice a Konecchlumí. Z Jičína do Konecchlumí je to zhruba 11 kilometrů, po objízdné trase však 24 kilometrů, navíc po nekvalitních cestách.

Policie se na kritické místo nejspíš zaměří

Řidiči, kteří při minulých opravách směřovali na Novou Paku, jezdili přes Valdice, jenže letos to tak jednoduché nebude. Jediná možnost objížďky do Krkonoš byla po silnici třetí třídy přes Studňany a Valdice. Ta je však až do 24. června kvůli opravě uzavřena. Letos se tak nabízí cesta přes rozpadlou silnici vedoucí přes Radim a Soběraz. Sem by zcela jistě neměly vjíždět kamiony, jenže jejich šoféři toto doporučení alespoň vloni často nerespektovali. Další problém nastává u autobusových spojů.

„O uzavírce jsme byli informováni. Nebudeme navrhovat změny ani úpravy spojů, protože v opravovaném úseku bude po celou dobu uzavírky umožněn vjezd i výjezd ze zastávek,“ sděluje Bradíková ze společnosti BusLine. Nikdo neví, zda se bude opakovat stejný scénář a dopravní kalamita z loňského roku.

Podle mluvčího jičínské policie Petra Brendla se to teprve uvidí po nárůstu počtu řidičů ze Středočeského kraje mířících do Krkonoš. „Začíná léto a v pátek nebo neděli je silnice značně frekventovaná,“ upozorňuje. Dá se očekávat, že policie se na kritické místo zaměří. „Pokud je to možné, doporučujeme řidičům, aby se úseku vyhnuli a využili jinou cestu. Žádná oficiální objížďka není stanovena, ale možnost místo objet vede přes vedlejší obce,“ dodává Brendl.