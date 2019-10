Na pětatřicítce v Pardubickém kraji zahynulo za deset let sedmdesát lidí

Nedávnou tragédií byla srážka kamionu s osobním autem mezi Litomyšlí a Janovem na Svitavsku. Šlo o zcela typickou nehodu na pětatřicítce, odehrála se na rovném úseku silnice, řidič osobního vozu neměl při čelní srážce šanci přežít.

Za uplynulých pět let zavinilo neopatrné předjíždění polovinu tragických nehod. Na relativně úzké a ucpané silnici se řidiči často pokoušejí předjíždět i tehdy, když to není bezpečné.



Zejména na úseku z Býště až k Litomyšli chybějí přídavné pruhy, které by usnadnily předjíždění kamionů.



Nelze tvrdit, že počet tragických nehod na silnici I/35 stoupá. Je to naopak, je možné vysledovat velice mírný pokles. V posledních pěti letech se nejtragičtější nehody odehrávaly na dvou místech. Přímo ve Vysokém Mýtě a okolí, kde zahynulo pět lidí, a u Koclířova, kde nehody nepřežili lidé čtyři.

Koclířov chce úpravu nebezpečné křižovatky

U Koclířova za potíže do značné míry může křižovatka, která je jedovatější, než se na první pohled zdá. Leží pod kopcem, a tak ve směru od Moravské Třebové řidiče svádí k rychlé jízdě.

Ve směru od Litomyšle zase auta zrychlují, aby stihla předjet kamiony, protože za křižovatkou začíná přídavný pruh. A do toho tu najíždějí kamiony jedoucí od Svitav.

„Je tam padesátka, ale nikdo to nedodržuje. Řidiči v linkových autobusech se přes tu křižovatku bojí přejíždět, a tak nám jezdí spodem po místní komunikaci, i když je to pro ně příliš úzké. Na jednu stranu je chápu, mají strach, zvlášť když je horší viditelnost, ale musí se to nějak vyřešit,“ řekl starosta Koclířova Jiří Tesař.

Obec prosazuje úpravu křižovatky tak, aby byla bezpečnější, a doufá, že ji kraj při jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) podpoří.

To ve Vysokém Mýtě jsou změny na I/35 už vidět. Od konce letních prázdnin se tam dá snadněji přecházet silnice. Osazení semaforů na celkem třech křižovatkách však ještě více zkomplikovalo průjezd městem.

„Silnice I/35 byla za hranicí své kapacity už před rekonstrukcí průtahu. Kolony se začaly tvořit už v době, kdy se na ní vybudoval kruhový objezd na Litomyšl,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

„Řidičům prostě nezbývá, než mít trpělivost, pokud chtějí pětatřicítku využít,“ řekla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.

Pardubický kraj před čtyřmi roky oznámil, že chce přesvědčit ministerstvo dopravy, aby ŘSD vybudovalo na některých úsecích silnice I/35 přídavné pruhy. Argumentoval tím, že je to po dálnici D1 druhá nejzatíženější komunikace mezi Čechami a Moravou. Jenže nakonec z toho nebude nic.

Ze střídavých pruhů nic nebude

Podle tiskové mluvčí ŘSD Niny Ledvinové střídavý třípruh v úsecích Litomyšl – Janov nebylo možné postavit kvůli nutnosti zajistit odbočování zemědělské techniky obhospodařující pozemky kolem I/35 jen vpravo, což by znamenalo neúměrné prodloužení přístupových tras.

Úsek Hřebeč – Moravská Třebová by podle ní byl zase příliš drahý. „Náklad na realizaci takové stavby byl vyčíslen na cca 80 milionů korun. Vzhledem k probíhající přípravě výstavby D35 v tomto úseku byla stavba zamítnuta z ekonomických důvodů,“ uvedla Ledvinová

Pardubický kraj namítá, že vzhledem k „rychlosti“ výstavby D35 by se investice vyplatila. Dálnice D35 se zatím buduje v úseku Opatovice nad Labem - Ostrov u Vysokého Mýta.

„K Mýtu se dostaneme v roce 2022 a za Vysokým Mýtem ještě nejsou zdaleka vykoupeny pozemky a na některých místech se dokonce ještě stabilizuje trasa v rámci koridoru z územního plánu,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

ŘSD zatím předpokládá, že dálnice D35 kolem Vysokého Mýta by mohla být uvedena do provozu v roce 2025. To se sice nezdá tak daleko, kdyby ze statistiky nehod v mapě ministerstva dopravy nevyplývalo, že silnice I/35 v Pardubickém kraji si za deset let vyžádala sedmdesát mrtvých.