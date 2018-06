Silnice mezi Opavou a Ostravou se asi na tři týdny uzavře

Šibeniční termín mají představitelé opavské místní části Komárov i zdejší firmy na to, aby se připravili na změny, které přinese úplná uzavírka průtahu obcí.

O tom, že silnicí I/11 od železničního přejezdu u Tevy až po světelnou křižovatku s Dlouhou ulicí od pondělí v obou směrech nikdo kromě MHD a záchranářů neprojede, padlo definitivní rozhodnutí ve čtvrtek. Dříve byla omezení v Ostravské ulici zamítnuta.

„Oprava měla původně začít 28. května. Kvůli dodatečným úpravám vedení objízdných tras byl termín posunut na 4. června,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Na silnici se má měnit asfalt a rekonstruovat podklad. Opravou projde úsek od společnosti Teva po křižovatku se silnicí na Suché Lazce. Zda se ale cesta 4. června skutečně zavře, nikdo dlouho netušil.

Silnice se uzavře v pondělí od osmi hodin ráno

Uzavírku původně zamítl krajský úřad, který na ni vydává povolení a nařizuje objížďku. „Zhotovitel nepředložil dostatečné podklady a dotčené osoby vznesly k návrhu řadu připomínek,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Žádost ŘSD s novým termínem kraji přišla v pondělí. „Objížďka začne 4. června v osm hodin ráno,“ ohlásila ve čtvrtek výsledek správního řízení Birklenová.

Podle starosty Komárova Lumíra Měcha je to nestandardní situace. „O přesném termínu uzavírky podobného rozsahu víme obvykle s předstihem,“ komentoval starosta, který ještě ve čtvrtek v poledne neměl oficiální informaci, jak bude doprava v Komárově v pondělí vypadat.

Uzavírka se může zkrátit

„Musíme v pátek a během víkendu seznámit občany s tím, jak bude jezdit MHD, jak a zda vůbec se dostanou do uzavřeného úseku a podobně. Sami to zatím nevíme,“ popsal Měch.

Doplnil, že problém to je i pro firmy. „Omezí jim to zásobování. Když nevědí předem přesný termín, těžko se mohou připravit a informovat dodavatele,“ poukázal s tím, že alespoň odklad původního termínu pomohl.

Nestandardní situaci firmy potvrzují. „Jsme výrobní firma, která potřebuje denně materiál nejen navážet, ale i hotové výrobky a polotovary vyvážet. Naštěstí jsme se to dozvěděli ještě v době, kdy se s tím dalo něco dělat. Původní záměr zhotovitele totiž byl opravovanou část úplně uzavřít bez možnosti jakéhokoli vjezdu. To pro nás bylo nepřijatelné. Povedlo se domluvit takzvané povolení vjezdu,“ uvedl ředitel nákupu a logistiky společnosti Komas Rostislav Krotký.

Uzavírka potrvá tři týdny, při příznivém počasí se může až o deset dnů zkrátit. Objízdná trasa povede z Nových Sedlic do Štítiny a Kravař přes Velké Hoštice do Opavy a naopak. Řidiči tak místo pěti kilometrů z Komárova do Opavy najedou kilometrů třináct.

Přes Raduň? Tam se kope kanalizace

Ačkoli podstatně kratší je to přes Raduň, průjezd tam není možný. „Provádí se u nás výkop kanalizace na hlavních silnicích. Od příštího týdne začnou překopy silnic k jednotlivým domům. Cesty všemi směry máme rozkopané, některé úseky operativně uzavíráme. Neumím si představit, že by se sem odklonila i část provozu na Ostravu,“ říká starostka Ludmila Juráňová.

S obavami očekávají příští týden obce podél silnice I/56 na Hlučínsku. Tamní lidé před dvěma týdny veřejně protestovali proti dopravní zátěži a žádali přeložku silnice. Teď se tam provoz dočasně zdvojnásobí.

Na uzavírku v Komárově naváže další etapa, v níž bude vždy na tři týdny provoz od křižovatky s Dlouhou až po křižovatku se silnicí na Suché Lazce veden jen v jedné polovině. Pak se částečně uzavře křižovatka do Suchých Lazců.