Silničáři opravili cestu na Slovensko, v Hovězí vznikl kruhový objezd

Oprava kilometr a půl dlouhého úseku silnice II/487, která vede z Ústí u Vsetína přes Velké Karlovice na Slovensko, vyšla na 25 milionů korun a zahrnovala i stavbu nového kruhového objezdu.

„Rekonstrukce silnice je dokončena, obec ještě dodělává chodníky. Částečná uzavírka a řízení dopravy světelným signalizačním zařízením už skončily,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý.

Starosta Hovězího Antonín Koňařík opravu průtahu považuje za prospěšnou.

„Zvýší se zejména bezpečnost dětí, pro které bude přecházení cesty jednodušší. Dopravě pomůže i vytvoření kruhového objezdu,“ zmínil Koňařík.

I když je aktuálně celý úsek průjezdný bez větších omezení, motoristé se budou muset připravit na další zdržení v příštím roce. Bude pokračovat oprava dvouapůlkilometrové části vozovky v Novém Hrozenkově, na které silničáři pracují od letošního roku. Dokončený je už asi půlkilometrový úsek včetně nového mostu.

Zbytek komunikace směrem do centra obce přijde na řadu příští rok. Práce tu vyjdou celkem na 36 milionů a hotové by měly být do konce srpna 2019.

Příští rok se navíc silničáři pustí i do části mezi Hovězím a Huslenkami. Zrekonstruují asi 980 metrů cesty. Náklady dosáhnou přibližně 96 milionů korun.

Stav komunikace vedoucí údolím Vsetínské Bečvy se za poslední roky výrazně zlepšil. Úsek využívají především šoféři mířící na Slovensko nebo do místních hotelů. Denně tu projede okolo sedmi tisíc automobilů. Zbývající neopravované úseky chtějí silničáři zrekonstruovat do roku 2020.

Aktuálně se pracuje také na dalším důležitém úseku v této oblasti, který vede z Velkých Karlovic na Soláň. Letos tu zrenovovali necelé tři kilometry cesty mezi Karlovicemi a osadou Jezerné. Podél vozovky se tu navíc staví cyklostezka. Na zbývající úsek z Jezerného na Soláň momentálně vzniká projekt.