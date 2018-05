Rekonstrukce průtahu Přibyslaví může ohrozit tradiční červnovou pouť

Ve městě to bývá vždy velká sláva. Atrakce i stánky zaplní náměstí a přilehlé ulice o posledním víkendu v červnu. Přijedou tisíce lidí.



Nad letošní poutí se však vznáší velký otazník. Zatím dokonce chybí v kalendáři připravovaných městských akcí.

Od května do konce října totiž hlavní průtah, který mimo jiné prochází i přímo náměstím, obsadí dělníci. Od Dobré až do Ronova budou po částech silnici kompletně rekonstruovat. „Zrovna na období, kdy se má pouť konat, je v plánu část v centru města,“ poznamenal přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Tedy, měla by být. Zatím není zcela jasné, kdy práce začnou. Ačkoliv se tak podle starosty mělo stát už v minulém týdnu, dosud nebyla podepsána se zhotovitelem smlouva.

„Rekonstrukce silnice začne v květnu,“ potvrdila však před pár dny Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem díla.



První práce začaly už minulý měsíc. V místech, kde je to nutné, byly pokáceny stromy. To muselo být hotové do konce dubna.

Čtvery semafory za sebou, řidiči projedou na zelenou vlnu

Podle domluvy vedení města se zhotovitelem by ostatní akce ve městě ohroženy být neměly. To se týká třeba srpnové přehlídky hasičské techniky PyroCar i třeba Mlékárenského dne v září.

„Máme příslib, že do jejich konání bude průtah v takovém stavu, aby je výrazně nekomplikoval,“ vzkázal Martin Kamarád.

Rekonstrukce silnice, která prochází i přibyslavským náměstím, bude rozdělena do několika úseků. Pracovat by se mělo vždy nejvýše ve dvou najednou. K tomu se přidají omezení související s budováním kanalizace v Dobré a Keřkově, místních částech města. Opravovanými úseky se bude jezdit kyvadlově.

„Takže v bezprostředním okolí Přibyslavi budou takové úseky se semafory hned čtyři najednou. Světla ale budou propojená tak, aby tvořila zelenou vlnu a řidiči nečekali před každými,“ vzkázal přibyslavský starosta.

Obnova státní silnice od Dobré po Ronov nad Sázavou bude celkem stát kolem 41 milionů korun. Na podobnou sumu vyjde město i položení kanalizace.