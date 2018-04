Bude to masakr, glosoval objížďku na pětatřicítce litomyšlský starosta

Kdo často jezdí po silnici I/35 přes Litomyšl, může si v kalendáři u data 15. květen napsat velký vykřičník. V ten den totiž začne uzavírka, která pošle až do 19. srpna dopravu ze silnice I/35 ve směru od Litomyšle na Vysoké Mýto na velmi nepříjemnou objížďku.

Jedinou útěchou je, že v opačném směru budou vozy moci projíždět staveništěm firmy Skanska, která bude obnovovat kryt silnice.

„Bude to masakr,“ glosoval to starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Už nyní není jízda po pětatřicítce nic, po čem by řidič toužil. Funguje totiž jako alternativa k věčně ucpané dálnici D1, jen nemá její parametry.

Často stačí drobná nehoda, pár pomačkaných plechů a auta na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem se slijí do jedné velké kolony, která se potom jen velmi neochotně posunuje dopředu. Jakákoliv oprava a objížďka proto znamená ve špičce i desítky minut zdržení.

Okresní silnici čeká tříměsíční zatěžkávací zkouška

Objízdná trasa povede z Litomyšle do Sedliště, Bohuňovic a poté zpátky na hlavní silnici v Cerekvici nad Loučnou. Zvláště poslední tříkilometrový úsek z Bohuňovic, vedoucí po úzké okresní silničce, bude patrně kritický.

„Silnice by to teoreticky měla vydržet. Je tam jeden mostek, na který budou umístěny terče a budeme jeho stav monitorovat. Není to ideální řešení, je to ale nejmenší zlo,“ uvedl litomyšlský cestmistr Správy a údržby silnic Pardubického kraje Libor Štegner.

„Je to úzké, když se tam skácí kamion, tak se k němu ani nedostane vyprošťovák,“ uvedl místostarosta Bohuňovic Ladislav Ryšan.

Stavbaři, policie a silničáři mohli teoreticky zvolit jiné řešení. Totiž zachovat obousměrný provoz, instalovat na opravovaný úsek semafory a zavést kyvadlovou dopravu. Dospěli ale k závěru, že by dopravní zácpy byly ještě horší.

Tak dlouhou objížďku ještě neměli

Stavbaři navíc budou moci upravovat povrch komunikace pomocí stometrové soupravy v jednom tahu, díky tomu se mají opravy zkrátit z původně plánovaných pěti měsíců na čtyři.

Obce z uzavírky radost nemají. „Když se stane na hlavní silnici nehoda, tak je tu objížďka někdy i z obou směrů třeba i půl dne. Takhle dlouhou objížďku jsme tu ale ještě neměli. Co se dá dělat? Musíme to nějak přežít,“ uvedl místostarosta Bohuňovic Ladislav Ryšan.

S obavami čekají na objížďku i v Litomyšli. Bojí se, že řidiči si budou zkracovat cestu přes místní část Lány.

„Trasa začíná již u bývalého Terozu, takže zasáhne část Lánů. Na křižovatkách na objízdné trase dojde s největší pravděpodobností ke změnám přednosti v jízdě, například i u Kornic u bývalého topolu,“ uvedl Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu v Litomyšli.

Špatné zprávy pro řidiče jezdící po pětatřicítce tím ale nekončí. Ředitelství silnic a dálnic v polovině července letošního roku chce v Litomyšli zahájit první fázi rekonstrukce průtahu městem.

Dělníci se do práce pustí po konci Smetanovy Litomyšle a budou pracovat na výměně asfaltových vrstev, sanaci poruch v podloží, obnově dopravního značení od Vertexu po světelnou křižovatku.

„Slibují, že bude zachován obousměrný provoz, doprava se výrazně zpomalí, ale měla by fungovat,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.