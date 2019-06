Umíralo se tu, teď se silnice na Frýdlantsko dočká chodníků

„Rekonstrukce začne během srpna po dokončení opravy mostu ve Frýdlantu–Větrově. Některé stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku provozu. Proto řidiči jedoucí do Frýdlantského výběžku budou muset zvolit trasu přes Albrechtický kopec,“ upozornil náměstek hejtmana Jan Sviták.

Celá akce má trvat tři sta dní, podle předpokladu má skončit na podzim příštího roku. Opravovat se bude úsek přibližně od ekocentra až po konec obce v části Filipka. O uzavírkách se ale ještě nerozhodlo.

„Podle předběžné zprávy by většina stavby měla probíhat jednosměrným provozem na semafory. Nicméně se obávám, že krátkodobým úplným uzavírkám se nevyhneme,“ řekl starosta Oldřichova v Hájích Jaromír Tichý.

„Rozhodně bude muset být úplná uzavírka při pokládce povrchů. Předpokládám, že tam bude úplná uzavírka po jednotlivých úsecích, jak se bude postupovat Oldřichovem. Silnice musí být přístupná pro nákladní dopravu, která zajíždí do místních firem,“ řekl ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.

Celkové náklady na opravu včetně výstavby nových chodníků přesáhnou 147 milionů korun. Z toho jen chodníky vyjdou na 32 milionů korun. Tuto stavbu připravuje obec. Zhruba polovinou jí přispěje stát.

V Oldřichově zemřel chodec

Chodci jsou zatím v Oldřichově na úzké silnici ve velkém nebezpečí. Zejména, když se na jejich úrovni vyhýbají dvě auta. Smrtelnou srážku chodce tu ostatně už policisté v minulosti řešili.

„Při bezpečnostní inspekci stavu této silnice vyšlo najevo velké množství závad. Chodci tam nebyli v bezpečí, protože silnice je úzká a jezdí tam i nákladní auta. Nebezpečné byly i pevné překážky. Třeba propustky nebo zábradlí. Jsme proto rádi, že se silnice začne konečně opravovat,“ uvedl policista Vlastimil Malý z libereckého dopravního inspektorátu.

„V úřadě jsem šestnáct let a celou dobu se snažím něco s dopravou udělat, chodci jsou tu v obrovském nebezpečí. Dlouho to sice trvalo, ale doufáme, že se teď silnici podaří na desítky let vyřešit,“ uvedl starosta Tichý.

Z chystané stavby se radují i archeologové. Při plánovaném výzkumu, který má trvat přes 200 dní, budou mít možnost prozkoumat středověké vrstvy.

„Oldřichov je středověká ves, první písemná zmínka o ní je z roku 1381. Vedla tudy jedna z nejstarších cest na Frýdlant,“ nastínil archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.

Podle něj současná silnice kopíruje původní cestu. „Předpokládáme, že objevíme i zbytky původních středověkých usedlostí, které cestu lemovaly,“ věří Brestovanský.