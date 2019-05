Nebezpečí na silnicích v kraji číhá podle expertů u Lanšperka a Skutče

První rizikový úsek je podle Davida Pauka z Besipu na silnici II/354 mezi Skutčí a Krounou. Mezi řidiči je známá svými prudkými zatáčkami.

„V Předhradí u Skutče je pravotočivá táhlá zatáčka schovaná za horizontem a navíc poměrně dost klopená. Když řidič nepřizpůsobí rychlost, dostane se za horizont a musí prudce točit doprava. Riziko se zvětšuje ještě o to, že je u Předhradí rybník, v místě se tedy drží vlhkost a to má vliv na přilnavost auta při průjezdu. Auto se často dostane do protisměru a následky bývají fatální,“ popsal první rizikový úsek bezpečnostní expert David Pauk.



Dopravní nehody na silnici plné zatáček nejsou podle policejních statistik časté, ale když se zde nějaká stane, její následky jsou fatální.

Kritická místa mezi Letohradem a Ústím

Druhým nebezpečným úsekem je silnice z Ústí nad Orlicí do Letohradu pod hradem Lanšperk. Silnice kopíruje historickou trasu po úpatí kopce s hradem a kvůli omezenému rozhledu ve směrových obloucích není trasa dobře čitelná dopředu. Navíc stav vozovky je poškozený.

Řidiči se snaží jezdit uprostřed vozovky a musí spoléhat, kdo se komu uhne. Za poslední roky zde přišli o život tři motorkáři.

Právě na tento úsek nechali silničáři zpracovat bezpečnostní průzkum. Výsledky by mohly být známé do 9 měsíců, řidiči je na silnici pocítí pak následující rok.

„Úsekům, které vykazují větší počet dopravních nehod, věnujeme pozornost. Někde stačí značka, jinde zvýraznění jako například barevně odlišené povrchy v červené barvě,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Nebezpečná místa jsou vybraná na základě statistik dopravních nehod a jejich následků, dalším kritériem jsou parametry silnice, které jsou rizikové, a nehodám tak napomáhají.

„Vyhodnocujeme příčiny dopravních nehod, hlavními důvody jsou nepřiměřená rychlost a dopravně technický stav silnic. Toto porovnáváme a vyhodnocujeme, abychom řidičům příště udělali lepší dopravní prostor, tedy nový povrch, nové dopravní značení a řidiči mohli lépe a rychleji reagovat,“ řekl Pavel Dostálek z chrudimského dopravního inspektorátu.

Podle něj se tak policie snaží působit preventivně, ne pouze represivně, jak policisty často vnímají řidiči.