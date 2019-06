Silničářům hrozí, že kvůli podpisu budou muset vrátit přes čtyřicet milionů

Situace kolem regionální silnice opravené v roce 2012 se znovu rozvířila v minulém týdnu. V posledních květnových dnech senát Vrchního soudu v Praze definitivně rozhodl, že čtyřiasedmdesátiletý bývalý technický náměstek domažlických silničářů Antonín S., obžalovaný původně z poškození finančních zájmů EU, je nevinný.

„Odvolání státního zástupce bylo zamítnuto, rozsudek Krajského soudu v Plzni je pravomocný,“ uvedla na dotaz MF DNES mluvčí Vrchního osudu v Plzni Simona Heranová.

Plzeňský krajský soud Antonína S. zprostil obvinění, že sám nebo prostřednictvím dalších úmyslně předložil nepravdivý doklad, který otevřel cestu k vydání stavebního povolení a následně i evropským dotacím.

Šlo o podpis spoluvlastníka pozemku u silnice, který byl nezbytný pro stavební povolení. Jenže tento spoluvlastník později tvrdil, že nic nepodepsal, protože v době, kdy Antonín S. obcházel vybrané spoluvlastníky pozemků, aby mu podepsali souhlas nezbytný pro vydání stavebního povolení, byl on prokazatelně v Americe.

Silnice Klenčí pod Čerchovem - Lísková náklady rekonstrukce silnice: 61,6 milionu korun

z toho dotace: 1. etapa 43,7 mil. vyplaceno 2. etapa 8,5 mil. nevyplaceno

duben 2016 SUS PK žádá o proplacení druhé etapy

květen 2016 ROP odpovídá, že do skončení trestního řízení dotaci nevyplatí

květen 2019 pravomocné rozhodnutí soudu

„Není pochybností o tom, že se samotný skutek stal. Nebylo ale prokázáno, že ho spáchal obžalovaný,“ vynesl dokonce dvakrát zprošťující rozsudek plzeňský soudce Martin Kantor. Poprvé v říjnu 2017, podruhé loni v srpnu.

I když je silnice opravená a auta po ní jezdí, kvůli nejasnostem s podpisem, na jehož základě bylo vydané stavební povolení, nejprve ROP Jihozápad pozastavil vyplacení osmimilionové dotace za druhou etapu opravy silnice.

První etapu ve výši přes 43 milionů korun ROP proplatil, ale je možné, že se bude dožadovat vrácení těchto peněz.

Vedoucí územního odboru implementace programu České Budějovice - Plzeň z ROP Jihozápad Iveta Hametová řekla, že až obdrží pravomocný rozsudek, budou se případem zabývat.

Bude ROP požadovat vrácení už vyplacené dotace? „Ta možnost tady určitě je. Až budeme mít písemné znění rozsudku, bude se vším zabývat výbor regionální rady,“ řekla Hametová.

Pokud nesplnili podmínky legislativy, dotace je ohrožená

Výbor bude posuzovat, zda byla akce v souladu s podmínkami dotačního programu a zejména s evropskou legislativou.

Ač po opravené silnici auta jezdí už přes šest let a z laického pohledu je vše v pořádku, i tak silničářům hrozí, že by mohli vracet zmiňovaných 43 milionů korun. Je to jedno z možných rozhodnutí, jaké může výkonný výbor ROP Jihozápad koncem léta nebo na podzim vynést.

„Pokud nebyly dodržené všechny podmínky evropské legislativy, dotace skutečně může být v ohrožení,“ připustila Iveta Hametová z ROP Jihozápad.

Šéf odboru dopravy krajského úřadu Dušan Pakandl řekl, že s ROPem budou komunikovat. Potvrdil, že ROP skutečně nevyplatil přes 8,5 milionu korun za druhou etapu opravy silnice.

„Jestliže nám neproplatí celou část nebo bude korekce, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje bude řešit posečkání, odklad, odvolání, všechny řádné a mimořádné opravné prostředky,“ řekl Pakandl.