Nedovoláme se ani na záchranku, zlobí se boudaři kvůli slabému signálu

Část Krkonoš od Temného dolu u Horního Maršova až po hraniční Malou Úpu se potýká s nedostatečným signálem mobilních operátorů. Lidé se nemohou dovolat dokonce ani na tísňové linky. V Malé Úpě sice žije jen 135 stálých obyvatel, ale během letní a zimní sezony tam přijede i 100 tisíc turistů.

„Špatnou zkušenost jsme měli minulý týden. Děti, které sem přijely na pobyt, si hrály a jedno se zranilo na hlavě. Snažil jsem se dovolat na číslo 112, volal jsem zvenku, ale deset minut nám trvalo, než se podařilo navázat spojení s horskou službou. To je, myslím, nejhorší, co může být. Není to jen náš penzion, já se po zdejších kopcích pohybuji a je to neskutečné,“ říká nájemce penzionu Blesk Libor Smetana.

Penzion se nachází v Eliščině údolí asi 400 metrů od centra Horní Malé Úpy. „Používám O2 i T-Mobile, mám propojené karty. Konkrétně signál T-Mobilu fungoval ještě do půlky léta, pak nějaké zařízení sundali nebo vyměnili a od léta jsme tady v domě definitivně odříznutí. Signál chytám jedině tak, že jsem nalepený na okně v jednom místě naší restaurace. Petici jsme podepsali a naši hosté také, protože ani oni nemají spojení,“ popisuje Smetana.

Dříve roky podnikal v údolí Bílého Labe, kde se také potýkal se špatným signálem, který pak jeden z operátorů posílil. Po posledních dvou letech v Malé Úpě však tvrdí, že nejhorší místo z celých Krkonoš pro telefonování je právě tady.

V chatě U Studánky si stěžují na nulový signál O2. Z domu se nedovolají, nelze na dálku ovládat topení v budově.

„Podle vyjádření reklamačního oddělení O2 došlo na konci roku 2017 záměrně k přenastavení vysílačů a do té doby fungující pokrytí našeho objektu zmizelo. Dle vyjádření O2 neuvažují v budoucnu o posílení mobilního signálu ani o uvedení vysílačů do původního nastavení. Tento postup zřejmě O2 považuje za neustálé zlepšování svých služeb a péči o zákazníky,“ připsal Jan Hrášek z Horní Malé Úpy ke svému podpisu pod elektronickou petici.

Ať se operátoři spojí, navrhuje starosta

Starosta Malé Úpy sepsal petici poté, co se na podzim snažil zjednat nápravu u operátorů, ale příliš nepochodil. Pouze Vodafone oznámil, že posílí signál v části obce.

„Máme nestálé pokrytí. Kvůli reliéfu obce, její rozlehlosti a členitosti je obtížné ji celou pokrýt, ale je pravda, že na určitých místech mají všichni problémy s určitými operátory. Konkrétně u T-Mobilu fungoval signál ještě někdy do loňského listopadu v místech, kde si nyní lidé stěžují. Firma se teprve po petici ozvala a chytali se za hlavu, že vypnuli nějaký vysílač na Pomezních Boudách a do čtrnácti dnů ho zapojí zpátky,“ podotýká starosta Karel Engliš.

Operátor Vodafone se podle něj pokouší o zlepšení signálu u kostela svatého Petra a Pavla a Renerovky, ale obec nesouhlasila s umístěním parabolky na kostelní věži a navrhla využít sloup u sjezdovky, kde je už panoramatická kamera. Operátorovi se ale investice zdála příliš nákladná.

„Každý operátor si to řeší po svém, ale já bych byl nejradši, kdyby se spojili a infrastrukturu si vybudovali společnou. Mohli by ji pak sdílet, rozdělit si náklady,“ míní starosta.

Ten chce předat petici Českému telekomunikačnímu úřadu. Od první poloviny ledna ji lze podepsat na internetu nebo v infocentru v Malé Úpě či v infocentru Veselý výlet v Horním Maršově, protože tam také zčásti mají lidé problém s telefonování.

„Turista si s mobilem popojde, ale když nemá signál boudař v nouzi, tak to je neštěstí. Když jsem na obecním úřadu, posílá se signál z chaty Jelenka k nám, ale protože jsme trochu za rohem, kolikrát se mi nikdo nedovolá a různě pak dostávám zprávy, že mi volala konkrétní čísla. Zrovna s Vodafonem, který mám já, je to takto komplikované,“ všímá si starosta.

Operátoři tvrdí, že řešení mají

Zástupci T-Mobile slibují nápravu v řádu dní. „V oblasti Malé Úpy proběhla v listopadu 2017 konsolidace sítí se společností CETIN, která buduje síť pro operátora O2, a v jejím rámci jsme vypnuli jeden z našich vysílačů v Horní Malé Úpě. Vysílač společnosti CETIN, který měl jeho pokrytí nahradit, ale neposkytuje vinou větší vzdálenosti od obce a horského terénu stejně kvalitní pokrytí, zejména uvnitř budov. Během tohoto týdne proto na základě obdrženého podnětu zákazníků původní vysílač znovu spustíme, takže celkové pokrytí v této oblasti se zlepší,“ vysvětluje mluvčí T-Mobile Czech Republic Lukáš Hrabal.



Dva další operátoři tvrdí, že už hledají, jak mobilní signál zlepšit.

„Máme již navržené řešení. V tuto chvíli nicméně musíme vést debatu s obcí i správou Krkonošského národního parku o podmínkách výstavby potřebné infrastruktury. Aktivní podpora obou těchto subjektů je pro posílení signálu nezbytná, neboť jsou potřeba stavební zásahy,“ říká mluvčí společnosti Jitka Pajurková.

O2 pokrývá signálem GSM a 4G LTE nyní už 99 procent populace. V některých místech ale připouští problémy s dostupností signálu, hlavně uvnitř domů nebo v oblastech s členitým terénem. Tam je většinou potřeba vystavět vlastní stožáry, přitáhnout dlouhé elektropřípojky a připravit přístupové cesty.

„Pokud jde o rozšiřování signálu v odlehlých místech, nemáme jednotnou strategii. Každou lokalitu řešíme individuálně, ať už je výsledkem rozšíření pokrytí či spolupráce s ostatními operátory při sdílení základnových stanic BTS. Situace je o to složitější, pokud se jedná o chráněné území a podléhá přísnějším podmínkám, jako je tomu v případě Malé Úpy,“ dodává Jitka Pajurková z O2.

Podobně se k problému staví i Vodafone. „Jak je uvedeno v petici, počítáme s pokrytím oblasti, s obcí spolupracujeme a jednáme o možnostech pokrytí. Neustále pracujeme na pokrývání a modernizaci naší sítě. Již nyní pokrýváme 99 procent obyvatel,“ říká Veronika Exnerová z Vodafone Czech Republic.