Místní i turisty v Malé Úpě zlobí výpadky signálu, stavba stožáru vázne

Když se v listopadu 2017 mobilní operátor T-Mobile rozhodl, že v lokalitě Horní Malé Úpy v Krkonoších vypne vlastní vysílač a použije zařízení konkurenčního O2, došla tamním obyvatelům i turistům trpělivost. Změnu tvrdě pocítili na nedostupnosti služeb.

T-Mobile do té doby patřil k operátorům s nejlepším signálem v lokalitě, jenže po vypnutí vysílače si mohli lidé na stůl položit vedle sebe tři telefony v různých sítích a ani s jedním se často nedovolali na záchranku či horskou službu.

Když se situace měsíce nelepšila, sepsali loni v lednu petici a odeslali ji všem třem mobilním operátorům v zemi. Problémy se signálem mají totiž v nejvýše položené krkonošské obci T-Mobile, O2 i Vodafone.

„Je proboha rok 2018 a ne 1984, kdy se na telefon čekalo i dva roky,“ komentoval tehdy svůj podpis petice Tomáš Zich.

T-Mobile tehdy slíbil obnovení provozu vypnutého vysílače, jenže to situaci vyřešilo jen částečně. O definitivním řešení problémů se signálem se téměř rok a půl poté, co lidem došla s neustálými výpadky trpělivost, stále jedná. Ani dnes se tak lidé nemohou na mobily v této části hor spolehnout.

„Je to čím dál horší. Na mobilech jsme tady závislí. Když by se nic nedělo, tak to překousneme, ale pokud by někdo potřeboval zavolat záchranku, tak se třeba nedovolá,“ upozorňuje Lenka Brožová z maloúpského informačního centra. Sama má často problém dovolat se manželovi do lokality U Kostela, kde je „chycení“ signálu otázkou štěstí.

„Nejhorší jsou výkyvy. Vy si dáte mobil na místo, kde je signál, ale za dvě hodiny vám někdo volá a nedovolá se. V lepším případě vám alespoň pípne esemeska,“ upozorňuje Lenka Brožová na nestálost signálu, který často ukazuje slušnou kvalitu, ale brzy zmizí. Jednání obce s mobilními operátory trvá už přes rok.

Na špatný signál si přitom nestěžují jen lidé, svou podporu iniciativě vyjádřil i náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

„Obec Malá Úpa je v této části Krkonoš jedno z nejhorších míst v pokrytí mobilním signálem, a vznikají tak problémy v komunikaci při přivolání pomoci mezi zraněnými turisty a zasahujícími záchranáři,“ říká.

Vodafone plánuje stavbu sloupu, nemá zatím souhlas ochranářů

Situaci má vyřešit stavba nového stožáru na sjezdovce, kam si všichni tři operátoři plánují umístit své vysílače. Samotný sloup postaví Vodafone, kterému však stále chybí souhlasné stanovisko od Správy KRNAP. Vysílač totiž bude stát na území národního parku.

„Proběhla pouze e-mailová komunikace s následnou konzultací na Správě KRNAP v prosinci 2018, při níž byla řešena pouze výška stožáru. Žádali jsme jeho snížení. Od té doby se nikdo neozval, žádost o závazné stanovisko nebyla podána,“ odmítá zdržování ze strany národního parku mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Jednotlivé kroky při výstavbě vysílačů nebudeme komentovat. Nicméně narážíme na specifické komplikace, časově nás limituje například lyžařská sezona, sněhové podmínky i dostupnost pro techniku k dovozu a manipulaci s materiálem. Aktuálně se řeší elektrická přípojka tak, aby její výstavbou nedošlo k poškození lokalit se vzácnými rostlinami,“ vysvětluje zdržení mluvčí Vodafonu Marek Steiger.

„S ohledem na vegetační cykly chráněných rostlin, které se v lokalitě vyskytují, by se mělo nyní čekat do konce června. Botanici následně situaci posoudí a teprve pak by se mělo rozhodnout s konečnou platností,“ doplňuje mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

Podle maloúpského starosty Karla Engliše by však výskyt chráněných druhů neměl výstavbu sloupu ohrozit. „Myslím, že všichni to chtějí. I KRNAP rozumí tomu, že je signál potřeba,“ říká.

Pokud nenastanou další komplikace, očekává Vodafone zprovoznění nového vysílače začátkem příštího léta.

Nemohli se dovolat pomoci při zranění dítěte na sjezdovce

Nedostatečné pokrytí už v minulosti způsobilo řadu komplikací. Upozornil na ně i jeden z petentů Martin Růžička z Litoměřic, který s rodinou na Malou Úpu jezdí pravidelně řadu let v zimě i v létě.

„Osobně jsme byli minulou zimu svědky zranění dítěte na sjezdovce, o pár let dříve u běžkaře se zlomenou nohou. Přátelé zase před časem pomáhali vážně zraněnému cyklistovi jen pár set metrů od obce. Ve všech třech případech nebylo možné přímo z místa přivolat pomoc kvůli nedostupnému signálu,“ napsal Růžička loni v březnu v poznámce při podpisu petice.

„Problém to je i pro podnikatele, kterých je zde 99 procent. Lidi jim volají ve čtvrtek nebo v pátek, jestli je místo na víkend. Když se nedovolají, zkusí to jinde a my přicházíme o peníze,“ pokračuje Lenka Brožová.

T-Mobile zkusil signál posílit kromě znovuobnovení vypnutého vysílače také úpravami několika antén.

„Ve čtvrtém kvartálu roku 2018 byla provedena optimalizace náklonu antén situ na chatě Jelenka, pro zvýšení pokrytí signálem LTE. Zároveň na vysílači v Malé Úpě probíhá výstavba antény pro LTE. Kontrolní měření signálu v červnu 2018 Českým telekomunikačním úřadem prokázalo, že tato lokalita je pokryta dostatečně,“ dodává mluvčí T-Mobile Tomáš Hejátko.