Chaos kolem nového mecenáše Sigmy, po téměř jisté dohodě přišel zvrat

Současné mimofotbalové dění v Sigmě je poměrně nepřehledné. Svědčí o tom už to, že není jasné, kdo vlastně stojí za plánovanou středeční tiskovou konferencí, která se měla konat u příležitosti vstupu nového majoritního akcionáře.

Pozvánka na ni sice přišla od mluvčího klubu Petra Pelíška, podle místopředsedy představenstva Sigmy Petra Konečného ji ale inicioval podnikatel Lukáš Urbanec.

„Já byl v tu dobu mimo Olomouc, samotného mě překvapilo, že náš mluvčí svolává tiskovku za situace, kdy ještě není nic podepsané,“ řekl Konečný.

Urbanec ovšem prostřednictvím své mluvčí Karin Martínkové vzkázal, že dohoda ohledně avizovaného setkání s novináři padla minulý týden ve středu na schůzce s vedením spolku SK Olomouc Sigma MŽ.

Jeho šéf Jaromír Gajda celou záležitost komentovat nechtěl. „K tomu bych se raději nevyjadřoval,“ uvedl.

Podle klubu jednání ještě zcela nezkrachovala

Jisté a současně nejdůležitější je to, že se tisková konference neuskutečnila. Podle Urbance nikoli jeho vinou.

„Ve středu 2. května došlo k závěrečné dohodě spolku SK Olomouc Sigma MŽ ohledně prodeje majoritního podílu akcií panu Urbancovi. Na sobotním utkání Sigmy s Bohemians se ovšem pan Urbanec nečekaně dozvěděl z úst předsedy spolku Jaromíra Gajdy, že dohoda neplatí. Že ji spolek ruší,“ podotkla mluvčí opavského podnikatele.

Šéf spolku aktuální stav rozebírat příliš nechtěl. „V této fázi je to vnitřní záležitost klubu a partnera. Probíhá mezi námi ještě korespondence a další záležitosti, jak věci posunout. V tomto okamžiku se z mého pohledu nedá říct, že jednání zkrachovala. Ještě je tu nějaký prostor daný zájemcem, kdy je docela možné, že jednání mohou skončit dobře,“ podotkl Gajda.

Také mluvčí opavského podnikatele uvedla, že Urbanec další vývoj může jen těžko odhadovat.

„Vzniklou situací byl a je velmi překvapen a poslal písemnou žádost o vysvětlení. V sobotu mu k tomu pan Gajda jen řekl, že spolku někdo odepřel nějaký souhlas. Celá situace je velmi nepřehledná,“ řekla Martínková.

V centru dění jsou opět Lébrovy akcie

Podle informací MF DNES se zmíněný nesouhlas týká s největší pravděpodobností někdejšího dlouholetého akcionáře Sigmy, olomouckého podnikatele Josefa Lébra, který převedl už loni svůj podíl v klubu právě na spolek. Podle tehdejších informací tak učinil výměnou za to, že mu Sigma splatí dluh převyšující 60 milionů korun.

Nyní se ukázalo, že součástí transakce byla i dohoda, podle níž Lébr má právo se k případnému převodu svých někdejších akcií vyjádřit.

„Akcie, které jsem koupil za svoje zdaněné peníze, jsem za symbolickou cenu předal Sigmě, ale s logickým požadavkem, že nechci, aby je Sigma převedla někomu a bylo to pro ni špatně. Kdybych své akcie Sigmě nedal, byla by v nepříznivé situaci. Když by akcie prodali bez mého souhlasu, musí mi doplatit nějaký nominál, který byl určen, ale nižší, než jsem za to zaplatil,“ popsal Lébr.

„Sigmě jsem dal dárek možná v hodnotě desítek milionů a chci, aby to převzal člověk, o kterém jsem přesvědčený, že je přínosem pro klub. Není to primárně o panu Urbancovi, ale jestli mi někdo řekne, ať se rozhodnu po dvou schůzkách, tak mi to nestačí. Nenechám na sebe tlačit. Nevím, jestli je to pomluva, pan Urbanec měl prý říct, že zdržuji jen kvůli své permanentce do vipky. To jsem samozřejmě namíchnutý,“ dodal Lébr k dění v klubu.

Gajda se o Lébrově roli bavit odmítl. „Kolem toho se namluvilo v minulosti dost, když je (akcie) převáděl. Já k tomu nic dalšího říkat nebudu. Je to vnitřní záležitost klubu. Protistrana, tedy zájemce, je dobře informována o tom, jak to je, a zná veškeré okolnosti. To jsou vnitřní věci a někdy jsou to věci související s porušením obchodních tajemství, tak je ta záležitost nebezpečná,“ řekl Gajda.

Olomoucký klub se snaží získat strategického partnera už zhruba rok a půl. Dříve své největší naděje vkládal do podnikatele a místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala. Několikaměsíční jednání s ním zkrachovala loni na jaře. Kromě Zlámala se sice o Sigmu zajímalo několik dalších potenciálních uchazečů, ani jednání s nimi ale neskončila dohodou.