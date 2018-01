Fotbalová Sigma byla po letech v zisku, ovšem jen díky prodeji majetku

„Náš aktuální stav? Na peníze do konce sezony vidíme (i díky přestupu útočníka Tomáše Chorého do Plzně – pozn. red.), ovšem dlouhodobě nám tohle hospodaření nemůže umožnit hrát o ta místa v tabulce, která bychom si všichni přáli. K tomu nutně potřebujeme mecenáše,“ zhodnotil místopředseda představenstva klubu Petr Konečný.

Z účetní závěrky klubu zveřejněné na webu www.justice.cz vyplývá, že Sigmě sice klesly příjmy z reklamy, zároveň se jí ale podařilo navýšit příjmy v položce výchovné, tedy za prodej hráčů.

Zdaleka nejvyšší částka, která Sigmu ve finále vytáhla do kladných čísel, ovšem pochází z prodeje pozemku pod hřištěm s umělou trávou u plaveckého stadionu a sousední plochy v blízkosti dopravního podniku. Zejména díky těmto transakcím si klub mohl zaúčtovat do výnosů sumu přibližně 76 milionů korun.

„Je pravda, že bez tohoto výnosu by kladný hospodářský výsledek nebyl. Účetní závěrka je ale vždy relativní záležitost, je to hra s čísly, s jednotlivými operacemi. Reálně Sigma hospodaří mírně kolem nuly. A platí to jak o minulém roce, kdy jsme účetně vytvořili zisk, tak o předchozích letech, kdy Sigma z pohledu účetní závěrky vykázala ztrátu. Proto se tím ziskem ani nechlubíme, bylo by to laciné,“ podotkl Konečný.

Jakožto člen vedení Sigmy považuje za důležitější než účetní závěrku schopnost klubu dostát závazkům. Toho největšího – dluhu více než 60 milionů vůči podnikateli Josefu Lébrovi – se Sigma loni zbavila právě s pomocí peněz z prodeje.

Konečný: Zájemci o klub vyčkávají kvůli prodeji stadionu

Součástí vypořádání byla i dohoda, na jejímž základě dlouholetý, dnes již bývalý akcionář Lébr převedl svůj třetinový podíl na spolek SK Olomouc Sigma MŽ.

„V tuto chvíli nikomu nic nedlužíme. Z peněz za Tomáše Chorého (podle kuloárních informací jde o více než 20 milionů korun – pozn. red.) budeme sanovat přelom roku a následující půlrok. Na peníze do konce sezony tedy vidíme,“ řekl Konečný. Současně ovšem dodal, že takový způsob hospodaření je, alespoň pokud chce Sigma hrát první ligu, dlouhodobě neudržitelný.

„K tomu, abychom chytili drajv, nutně potřebujeme mecenáše,“ uvedl.

Jenže o investorovi, který bude ochotný pomáhat modrým s provozními náklady, vedení Sigmy a města, jež klub z třetiny vlastní, mluví už od roku 2016. Hlavní favorit, podnikatel a místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal svůj plán vstoupit do klubu skrečoval už loni na jaře.

Kromě něj se sice o Sigmu zajímalo několik dalších potenciálních nápadníků, ti ovšem nyní podle Konečného vyčkávají.

„Čekají na to, zda se uskuteční převod Androva stadionu z klubu na město. Jedna část by si přála, aby se to nestalo, protože chtějí Sigmu jedině se stadionem, druhá, která stojí jen o sportovní část klubu, by převod uvítala,“ upřesnil.

Radnice už má peníze na první splátku za stadion připravené

Sám klub jednoznačně preferuje jako kupce fotbalového areálu město jakožto garanta, že se sportoviště nestane předmětem spekulací. Vedení Sigmy proto před nedávnem kývlo na požadavek radnice a snížilo původní cenu stadionu o zhruba 40 milionů na necelých 145 milionů korun.

Obavami, že by se fotbalový areál mohl dostat do rukou spekulantů, argumentuje i vedení radnice. Městské zastupitelstvo zatím schválilo na jeho návrh plán na převzetí sportoviště, definitivní rozhodnutí by politici měli učinit na březnové schůzi.

Podle plánu radních by město mělo kupní cenu zaplatit ve splátkách v následujících deseti až dvanácti letech. Peníze na první splátku ve výši 15 milionů už radnice má připravenou v rezervě rozpočtu na letošní rok.

„Pokud by k akvizici nedošlo, o využití peněz vyčleněných na první splátku by následně rozhodli zastupitelé,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major.

Součástí plánované transakce je i výměna klubových akcií, které vlastní město, za západní tribunu Androva stadionu. Jejím majitelem není na rozdíl od dalších ochozů klub, nýbrž spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Převodem akcií by se radnice odstřihla od podnikání v profi fotbale, což je jejím druhým cílem.