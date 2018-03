Silničáři chtějí letos opravit obě cesty na zlínské sídliště Jižní Svahy

Povrch vozovky už je tam natolik poškozený, že se bude muset vyměnit. Naposledy to silničáři udělali v roce 2001.

„Silnice má tři pruhy a při opravě bude vždy jeden zavřený a bude se jezdit po zbývajících dvou. Po jednom nahoru, po druhém dolů. Jiná možnost není,“ popsal náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

„Ve stoupání se nebude moci předjíždět, což bude pro dopravu složitější. Když pojede nahoru trolejbus, ostatní auta za ním budou muset jet pomaleji,“ doplnil s tím, že o prázdninách není tak hustý silniční provoz a jezdí méně aut i trolejbusů.

Klíčová informace je, že silničáři se letos do oprav pustí, jen pokud dostanou peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, což ještě není jisté. Pokud by je nezískali, rekonstrukci by podle Berecky udělal Zlínský kraj až příští rok a zřejmě na vlastní náklady.

„Věříme, že vláda rozhodne rozumně, peníze bychom měli dostat,“ podotkl Berecka.

Dopad na MHD zatím známý není

Silničáři v předcházejících dvou letech opravovali zlínský nadjezd, po němž tisíce řidičů také jezdí na Jižní Svahy. Dva jízdní pruhy ze čtyř byly vždy zavřené, velké dopravní komplikace to ale nezpůsobilo i proto, že byla možnost objížděk. V tomto případě by to bylo ale složitější.

„Bydlím na Jižních Svazích a jezdím tudy každý den do práce i zpět. Obávám se, že hlavně při stoupání se bude provoz brzdit, protože auta se budou muset zařadit ze dvou jen do jednoho pruhu,“ reagoval řidič Petr Dostál.

Silničáři věří, že kvůli opravě nebude nutné překládat dráty trolejového vedení, což by znamenalo další náklady i časové prodloužení celé akce.

„Zatím se nemůžu vyjádřit k dosahu trolejbusů. Udělám to, až bude konkrétní projekt,“ naznačil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

„Úpravy povrchů cest ve Zlíně a v Otrokovicích se dělají každoročně a vítáme je. Snažíme se silničářům vycházet vstříc,“ doplnil.

Do července budou opravovat druhou silnici na sídliště

Oprava příjezdu na sídliště Jižní Svahy ve směru od Vršavy začne v dubnu či v květnu a potrvá do července. Volný bude po většinu času oprav jeden jízdní pruh a provoz na něm budou řídit semafory. Uzavírka bude dočasně také úplná.

„Na této cestě není značný provoz, takže dopravní potíže by neměly být velké,“ věří Berecka.

Příjezd bude po dobu oprav uzavřený pouze pro kamiony, které budou muset jezdit přes město.

„Provoz pro osobní automobily, autobusy a vozidla do 7,5 tuny zůstane zachovaný,“ podotkl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Povrch vozovky je dnes v mimořádně špatném stavu, je nerovný a jsou v něm díry, což může být pro řidiče nebezpečné.

Jakmile silničáři s těmito pracemi skončí, budou všechny příjezdy na Jižní Svahy v dobrém stavu na několik dalších let.