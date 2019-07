Pálenice spustily kotle, slivovice však po rekordní sezoně poteče méně

„Když květen propršel, tak jsem si přál teplo a slunce. Jenže pak už bylo tropického počasí až přespříliš. Třešní jsem ještě měl docela dost, ale švestky už teď ze stromů padají a jablka také nevypadají moc dobře,“ smutní Tomáš Bartoň z Nového Jičína.

Zásoby pálenek z loňské úrody proto považuje za takřka nedotknutelné. „Doba štědrosti skončila. Z letošní úrody moc slivovice a kalvadosu asi nevypálím,“ zdůvodňuje, proč už odmítá všechny žádosti o prodej pálenky.

Jeho slova potvrzují i lidé z pěstitelských pálenic v regionu. Pro Bohuslava Klimka z Palírny u zelené lípy ve Stonavě na Karvinsku však bude letošní znatelný pokles zájemců i částečnou úlevou.

„Minulá sezona byla neuvěřitelná, pálili jsme ve dne i v noci. Za dvacet let, co palírnu provozujeme, nic takového nepamatujeme. Takže jak to vypadá, letos si trochu odpočineme,“ předpovídá.

Špatných kvasů ubývá

Ostatně ještě zpracovává kvasy založené z loňského ovoce. „Buď to jsou zapomnětlivci, nebo lidé, kteří chtěli výrobu pálenky rozložit na delší období,“ vysvětluje.

Podle odborníků se potvrzuje nepsané pravidlo, že se neopakují dva skvělé roky po sobě. Naopak špatných údajně bývá i několik v řadě. „A k těm se asi bude blížit i nadcházející sezona,“ odtušil Klimek.

V Radkově na Vítkovsku začali pálit v neděli. A provozovatel Jan Škorvan nevyhlíží další měsíce příliš optimisticky.

„Snad jedině mirabelek bude dost, jinak to vypadá na značně slabší úrodu. Kdyby ještě několikrát zapršelo, tak se ovoce na stromech udrží, jinak to bude moc špatné.“ Další hrozbou jsou pak kroupy, ty by úrodu zlikvidovaly úplně.

Kvalita kvasů se podle Škorvana značně zlepšila, vyloženě špatných díky rozsáhlejším znalostem pěstitelů ubývá. Pokud se však vyskytnou, snaží se jim poradit, čeho se vyvarovat.

„Největší chyby? Jednoznačně to, že někteří nechávají kvas v otevřených nádobách. Lítají jim tam mušky, pak z toho mají ocet, to se už nedá zachránit,“ líčí.

Konkurence je nelítostná

Hlavně začátečníci pak podle něj dávají do kvasů takřka všechno, co najdou pod stromy. „Takže i ovoce plesnivé nebo nahnilé. Pak se nemůžou divit,“ povzdychl si.

Zatímco v mimořádném loňském roce se bez problémů uživily všechny pálenice, letos ve stále tvrdší konkurenci mohou mít některé provozy existenční problémy.

„Navzájem se hlídají ceny, málokdo si dovolí zdražovat. Pálenic je opravdu hodně,“ potvrzuje Luděk Bajer z pálenice v Tiché nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm.

Také on ví, že letos bude méně práce. Proto plánuje, že začne pálit až ve druhé polovině srpna.

I třešní, což bývá první ovoce vhodné na přeměnu do tekutého skupenství, totiž bylo velmi málo. „Ozval se mi jen jeden člověk, a to ještě měl třešně ze Slovenska.“

Cenu by ovlivnilo zvýšení spotřební daně

Nadcházející sezonu odhaduje na zhruba čtvrtinu až pětinu minulé. „Ta byla opravu jedinečná,“ opakuje. Ceny za litr padesátiprocentního destilátu se pohybují od 130 do 150 korun. Ale všichni upozorňují, že záleží na tom, jestli se nezvedne spotřební daň.

„Do konce roku vše zůstává při starém, ale pokud vláda prosadí zvýšení daně od příštího roku, ceny asi půjdou nahoru,“ naznačil Roman Rajský z pálenice v Ostravě-Plesné.

Všichni se pak shodují, že vyšší daň by navíc mohla vehnat zájemce s ovocnými kvasy k nelegálním výrobcům.