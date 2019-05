Znalci nevědí, jak posuzovat mravnostní delikty na internetu, zákony mlčí

O případu, kdy čtyřiadvacetiletý Vratislav P. z Jihlavska přinutil nejméně patnáct dívek z Královéhradeckého kraje, aby se svlékly před webkamerou nebo mu zaslaly intimní snímky a videa, informoval server iDNES.cz na začátku dubna.

Většinu snímků pachatel získal po nabourání do jejich profilu na sociální síti. Přístupové údaje získal od dívek, jimž sliboval zrychlení internetu. Avšak žádné se nekonalo.

Krajský soud v Hradci Králové mu uložil trest dva a půl roku s podmíněným odkladem na čtyři roky. Přitom mu hrozil až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.

Mimořádně nízký dnes již pravomocný trest odůvodnil hradecký senát nejen tradičními polehčujícími okolnostmi, jako je spolupráce s policii a mladíkovo přiznání, ale i pozitivně vyznívajícím znaleckým posudkem z oboru sexuologie, podle něhož je Vratislav P. v pořádku.

Podle soudního znalce a sexuologa Jaroslava Zvěřiny, který vypracoval na Vratislava P. znalecké posudky, jsou pro odborníky kybernetické mravnostní delikty neprobádanou vodou.

„Obžalovaný netrpí žádnou sexuální deviací. Celé jeho jednání bylo podle nás motivováno závislostí na internetu. My tyto věci zatím nedefinujeme jako patologické. Proto mu nenavrhujeme ani žádné sexuologické léčení,“ zněly závěry znalce.

Po boomu sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram nebo Skype, počet podobných kybernetických mravnostních deliktů každoročně roste. Odborníci mezi ně zahrnují sexuální nátlak, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií nebo zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Jenže zákon, který by samotný sexting definoval, dosud neexistuje. „Máme definovanou hranici pro dětskou pornografii a intimní styk a s tím operujeme. Avšak obecně nemusí být každý případ sextingu trestný,“ řekl Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí, který se tématu kybernetických mravnostních činů věnuje dlouhodobě. Avšak nový pojem sexting není skloňován ani v soudních sporech, což je podle některých odborníků špatně.

Ve skutečném životě jsou většinou nenápadní

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny v souvislosti s hradeckým případem Jaroslava P. se ve virtuálním světě útočníci chovají jinak než v běžném životě: „Ve skutečném jsou většinou nenápadní. Občas mají zvláštní vztah a nebo mohou mít i rodinu a děti. Dnes je úplně jiný svět, což vidíme i u nás v ordinaci.“

Sexuolog má za to, že podobné chování na internetu je spíše závislostí. „V případech, jako je i pana Vratislava P., kdy se lidé vydávají za někoho jiného, jde o zlozvyk. Ve virtuálním světě se lidé obecně chovají agresivněji. Každý používá pro komunikaci mobily, tablety nebo počítače, což je úplně něco jiného než před lety,“ podotkl před hradeckým senátem.

Že soudní znalci nemají jasno, potvrzuje i soudní znalkyně z oboru sexuologie a psychologie Želmíra Herrová.

„Na tento fenomén nemají soudní znalci stejný pohled, protože ne všichni vědí, že existuje neúplná sexualita. Proto se řídí zažitým vzorcem osobnosti, kde pro hodnocení existují pouze normativní kritéria. Když má nějaký člověk neúplnou sexualitu, lehce se do motivace dostane nátlak a agrese. Mnoho znalců virtuální obtěžování nepovažuje za problém, ale my na našem sexuologickém oddělení v Havlíčkově Brodě, kterým projde ročně několik takových pacientů, to vnímáme jako deviaci. Proto je nutné každého vyšetřit,“ podotkla lékařka Herrová z Havlíčkova Brodu. A vzápětí dodala, že je nutné si v těchto případech položit otázku, proč to člověk vůbec dělá.

Vyhnou se tomu, z čeho mají hrůzu

Nejčastěji je podle ní takové chování motivováno sexuálně. „Jde o aktivaci určité vytržené části ze sexuálního motivačního systému, a to pohledem na genitál. Některým lidem se sexualita neaktivuje normálně přes atraktivitu k namlouvání. Aktivuje se jim ta část sexuality, která souvisí s koukáním,“ uvedla lékařka.

Zároveň zdůraznila, že v každém případě záleží na samotném znalci, jak k osobnosti přistoupí. Ve většině případů se útočníci za virtuální svět schovávají, aby nemuseli čelit střetu při běžném namlouvání.

„Internet je prostor, kde není třeba nic vysílat ani přijímat. Tím myslím třeba cudné signály ženy, těch se „neúplnáři“ hodně bojí, a proto jdou do virtuálního světa a tam si sjednají rovnou koukání na přirození nebo něco jiného s tím spojené. A takhle se vyhnou tomu, z čeho mají hrůzu. Proto to dělají,“ poznamenala znalkyně.

Nejsou schopni namlouvacího procesu

Virtuální lidé nejsou schopni namlouvacího procesu, protože pro to nemají vrozené vlohy. „Příroda je jednoduše nevybavila, tak musí na internet. Chtějí, aby se jim většinou dívky nebo ženy ukazovaly nahé a u toho mají pocit, že v tu chvíli patří jen jim. Masturbují a pak jsou spokojeni. Než odezní několik dní, kdy začnou chtít další videa nebo fotografie. Když je dívka nepošle, začnou ji vydírat,“ popsala myšlenkový postup útočníků na sociálních sítí.

Co je sexting Termín sexting se vžil pro internetovou komunikaci se sexuálním podtextem .

. Jde o nejrozšířenější typ kybernetického mravnostního deliktu, pokud je do komunikace s erotickým podtextem zapleten nezletilý nebo pokud někdo použije intimní materiály k vydírání, šíření dětské pornografie či k jiným trestným činům.

Některé případy zůstanou jen ve virtuálním světě, avšak najdou se i takoví, kteří celou situaci vystupňují. „Je to možná proto, že „neúplnáři“ nemají žádnou něhu vůči ženě, u které usilují o klín. Proto jsou v mnoha případech agresivní. Ale takové devianty buď máme u nás v léčebně, nebo mají nařízenu ústavní či ambulantní léčbu,“ řekla Herrová.

Právě léčba má agresorům přinést náhled na vlastní sexuální projevy a pocity, které jejich výlevy doprovází. „Tyto typy útočníků jsou ve většině případů sexuálními devianty,“ konstatovala znalkyně.

Počet útoků ve virtuálním světě se podle ní zvyšuje každým rokem, důvod je prostý: „Lidé s neúplnou sexualitou čím dál více objevují neomezené možnosti kontaktování žen nebo dívek přes internet. Není tam žádná namlouvací fáze, jdou rovnou k samotné akci, obnažování nebo masturbaci.“

Ministerstvo spravedlnosti chystá v souvislosti s novým znaleckým zákonem i revizi znaleckých oborů a odvětví, což by mělo současnou nejasnou situaci vyřešit.

„Na novém znaleckém zákonu bude ministerstvo spolupracovat s jednotlivými rezorty, kam znalecké obory patří. Kromě rezortů, v tomto případě ministerstva zdravotnictví, se na nich podílí i orgány veřejné moci, které znalecké posudky využívají při výkonu své činnosti,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.