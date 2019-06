Z postižené udělaly prostitutku na drogách, řekl soud. Ženy poslal za mříže

Za obchodování s lidmi a drogový zločin potrestal senát Krajského soudu v Plzni jednadvacetiletou Nikol Hoľanovou ze Slovenska sedmi roky vězení, její třiačtyřicetiletá mnohokrát trestaná parťačka Iveta Čonková dostala šestiletý trest. Maximálně mohly ženy dostat dvanáct let vězení.

Rozsudek není pravomocný. „Ponecháváme si lhůtu pro případné odvolání,“ oznámily advokátky obou obžalovaných i státní zástupkyně.

Podle závěru soudu Hoľanová vylákala dívku z Rokycanska loni v srpnu do Plzně, údajně mířily na diskotéku. Jenže skončily v chatě u Domažlické třídy, kterou využívají lehké ženy, když zrovna nejsou na ulici.

Soud vycházel zejména z výpovědi poškozené, která popsala nejen své chování, ale i chování obžalovaných vůči ní.

„Na základě znaleckého vyšetření nemáme pochybnosti o její věrohodnosti. I když se podle znalkyně mentální úroveň posuzované pohybuje v pásmu lehké mentální retardace a dívka je na úrovni osmi až devítiletého dítěte, je schopna reprodukovat to, co opravdu zažila. To, že byla pod vlivem drog, její paměťové schopnosti ještě snižuje. Zároveň by ale nebyla schopná pamatovat si detaily, pokud by se je měla učit podle nějakého scénáře,“ vysvětlil soudce Přemysl Špicar, proč věří tomu, co dívka vypověděla.

Souzené Hoľanová a Čonková před soudem tvrdily, že žádné drogy dívce nepíchaly a popíraly, že by školačce sháněly zájemce o placený sex.

Dívka vydělala peníze, za něj pak ženy obstaraly drogu

„Dívka s jejich pomocí a pod jejich dohledem poskytovala sexuální služby za úplatu náhodným zákazníkům. Poškozená na to přistoupila. Obžalované pak od ní převzaly peníze vydělané sexuálními styky. Za ty pak od nezjištěného zdroje obstarávaly pervitin. Ten pak opakovaně, nejméně jednou denně, dívce nitrožilně aplikovaly, i když znaly její věk,“ uvedla státní zástupkyně. Dívka pobývala na ulici tři dny a noci.

„Iveta (Čonková) nám říkala, co máme dělat. Dala nám i kondomy. Já na to nemám rozum, a ony na mě hodí, že jsem pasačka,“ rozohnila se před soudem Hoľanová, která byla v minulosti na Slovensku už dvakrát trestaná.

Dosud dvanáctkrát souzená Čonková zase tvrdila, že poškozená a Hoľanová od ní chtěly pervitin, kterým jim prý odmítla sehnat. Pak jim jen zajistila místa u silnice. „Já nikdy nikomu nic nepíchala,“ tvrdila Čonková, která podle zprávy z věznice už v průběhu vazby dostala trest za nerespektování pravidel ve vězení.

Ženy podle obžaloby sháněly dívce zájemce o placený sex (12. 4. 2019)