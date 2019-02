Severka z Mostu! prodává vouchery na pivo a utopence, fotku za příplatek

„No tě prsty, tak to se mám na co těšit. Celé jsme to udělali, abychom se zviditelnili,“ smál se provozovatel Severky Lukáš Cingel, když se dozvěděl, kolik lidí už na jeho nabídku zareagovalo.

Za 39 korun dostanou trojku čepovaného Braníku a domácího utopence s cibulí a chlebem. Lahůdku připravil sám pan hospodský.

Pokud si host připlatí ještě dvacet korun, může se nechat vyfotit ve výčepu, jak drží páky na pivo. Musí si ale přinést vlastní fotoaparát nebo mobil

„Dali jsme to tam jako možnost, protože turisté, co sem jezdí, to chtějí. Proč jim to neumožnit?“ vysvětluje Cingel.

„A když budete mít štěstí, potkáte i známé tváře – obyvatele zdejšího sídliště, kteří si v seriálu zahráli,“ doplňuje propagační text na slevovém portálu.

Voucher ale nepůjde uplatnit v pondělí 25. února, kdy v televizi poběží poslední díl seriálu Most!. A v Severce se fanoušci potkají přímo s tvůrci, takže lze očekávat, že tam bude plno i tak. Na pondělní večer si zájemci museli rezervovat místo. Před projekcí se uskuteční autogramiáda.

„Seriál nám pomohl. Určitě nás zviditelnil. Jezdí sem lidé z celé republiky. Nedávno tu byli třeba návštěvníci z Valašského Meziříčí,“ pochvaluje si hospodský.

Nebyla to přitom jen mostecká Severka, kdo se snažil ze seriálu vytěžit. Stejnojmenný pražský podnik už po prvních dílech lákal do svých prostor na kolektivní sledování o pondělních večerech. Za vstup vybíral stokorunu.