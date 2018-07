Obyvatelé skalních domků ve Zderazi zavěšovali děti pod strop nad zvířata

Přímo uprostřed obce a navíc i u jednotlivých domů jsou v pískovci vytesané „sklepy“, které byly dříve obývané takzvanými „krajánky“, kdysi nejchudší vrstvou obyvatel. Prostory sloužily i jako chlévy, dílny, dodnes hlavně jako sklepy.

„Kdysi měli krajánci vykutaných 54 obydlí, z nich se do dneška dochovalo 27. Veřejnost se dostane do dvou, ostatní jsou na soukromých pozemcích, některé jsou součástí dnešních obydlí,“ řekl průvodce Josef Raba, s nímž je nutné domluvit návštěvy předem telefonicky na 10., 13. či 15. hodinu.

Prohlídku mohou zájemci absolvovat ve dvou sklípcích, které jsou obecní. V jednom spatří fotografie všech ve vesnici dochovaných příbytků a dozví se, jak jsou využívané.

Někdo prostor ve skále vůbec nevyužívá, jiný si z něj udělal septik, další tam griluje, schraňuje vinotéku, někdo skladuje cibuli, brambory a řepu.

„Jedni majitelé jako jediní ve vesnici nemají doma ledničku, nepotřebují ji, protože mají ve svém pískovcovém sklípku celoroční měřenou teplotu plus šest stupňů. Co my máme v lednici, oni mají tam. A dennodenně ho využívají. Přitom ho zachovali v historickém duchu. Už sloužil jako chlív, potom jako koupelna, nyní jako špajzka a lednice,“ řekl průvodce.

Ve chlévě byl smrádek, ale teploučko

Od minulého desetiletí další veřejnosti přístupné obydlí je vybavené dobovou postelí, kamny z jílovité vypálené směsi, nádobím či nářadím. Do „obýváku“ ve skále o velikosti přibližně pět krát pět metrů se sejde po masivních schodech. Nechybí větrací otvor ve stropě. Další místností, či spíše „místnůstkou“, je už jen bývalý chlívek pro drobné hospodářské zvířectvo.

„V něm byl smrádek, ale teplíčko. Zdejší obyvatelé v něm zavěšovali své ratolesti pod strop nad zvířata, protože jim tam bylo v době spánku nejtepleji,“ řekl Josef Raba.

Obec Zderaz Vesnice v Pardubickém kraji o necelých 300 obyvatelích v okrese Chrudim. Mezi turistické zajímavosti obce patří kaplička z konce 19. století, s průvodcem veřejnosti přístupné pískovcové skalní obydlí, malé místní muzeum zaměřené na historii obce a několik staveb lidové architektury. Nedaleko od vesnice se nachází přírodní památka Pivnice. Obec Zderaz je členem Sdružení obcí Toulovcovy Maštale a mikroregionu Litomyšlsko.

Lidé spali od jara do podzimu raději venku, než v pískovcové jeskyňce. Často marodili, někteří předčasně umírali. Vlhko a chlad nebyly to jediné, co se podepsalo na jejich špatném zdraví, také měli tu nejtěžší práci, málo jídla a pracovní dobu sedm dní v týdnu.

„Každý člen rodiny musel přiložit ruku k dílu, aby rodina mohla přežívat. Já tvrdím, že tady lidi tenkrát nežili, že tady jen živořili a přežívali, neměli to jednoduché,“ dodal průvodce.

O tom, kdy začali lidé - tehdy menších postav než dnes - svá obydlí dlabat a využívat, není úplně jasno. Zderaz byla bohatá vesnice - měla žulu, opuku, písek, hluboké lesy a úrodná pole. A měla také dost sedláků, kterým lidé na práci chyběli.

Podle průvodce sklepy sloužily nemajetným lidem už před třicetiletou válkou. Během ní pak i jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem. Starosta František Zavoral se však přiklání až zhruba k období po roce 1848.

„Tehdy tady byl velký přetlak lidí, kolem šesti set obyvatel, kteří neměli kde bydlet a využívali i tyto možnosti. Při tom počtu lidí nebyl až takový problém vytlouci v pískovci potřebné prostory, i bez dnešních sbíječek. Jako kluci jsme lezli i do kruhového asi osm metrů širokého sklepa, uprostřed něhož byl velký pískovcový sloup a po stranách výklenky a sedačky z pískovce. Měl zřejmě náboženský účel jako svatyně či kaplička. Ale majitelé ho bohužel nechali odstřelit,“ řekl starosta.

Taková rarita je jen málokde

Podle něj skalní obydlí přispívají k turistickému ruchu ve vesnici.

„Zámků je v Čechách dost, ale takováto rarita jen málokde. Návštěvy mají stoupající tendenci, loni byla návštěvnost kolem pěti tisíc lidí, letos to bude zřejmě víc,“ řekl starosta.

Obec vlastní celkem čtyři objekty. Do podzimu mají být i díky velké pomoci mladých hasičů přístupné všechny. Jak třetí - unikátní sklípek, v němž je polovina klenutá z opuky a polovina z pískovce, tak ten čtvrtý, který vyčistili a osadili vchodovými dveřmi, aby ho mohli zamykat.

Návštěvu obce je možné spojit i se zastávkou ve „Zderazském domečku“. V jeho stálé expozici se zájemci dozví, odkud pochází název obce, uvidí historické mapy, znak a prapor, seznámí se s historií praní, zemědělství, tkalcovství, lyžování i dalšími tradicemi. Může si tam také přečíst některé pověsti z okolí.