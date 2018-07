Důl Svornost nabízí výlet k pramenům vody, která napršela v době mamutů

5:06

Pětkrát zazvonit v těžní kleci a začíná pouť do hlubin země i minulosti. Cesta do pětisetmetrové hloubky, kde se nachází samé dno Svornosti, jednoho z nejstarších dolů v Jáchymově. Cesta do minulosti města, hornictví a vlastně i samotné planety Země.