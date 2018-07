Chodbami v jihlavském podzemí lze nově dojít do časů studené války

5:16

Cesta do minulosti, konkrétně do sedmdesátých let minulého století, která vede chodbami šest metrů pod povrchem země. Příznivci jihlavského podzemí můžou nově absolvovat výpravu do krytu civilní obrany. Druhý nejrozsáhlejší městský komplex v republice tak dál zvyšuje svou atraktivitu.