Opozice se tlačí na radnici Prahy 12, Maruštík znovu kandidovat nebude

Na konci této krize loni v dubnu odešla Změna do opozice. Do podzimních voleb by městskou část měla dovést už jen menšinová vláda zbylých dvou partnerů, kterou občas podpořila KSČM a ODS.



Právě ANO před čtyřmi lety v Praze 12 zvítězilo se ziskem devíti mandátů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu. A nyní už je jasné, že své pozice bude letos v říjnu obhajovat v podobné sestavě jako minule.

„Na přední místa počítáme především se stávajícími zastupiteli. Také já budu znovu kandidovat, nebudu se však ucházet o pozici starosty,“ říká současná hlava radnice Milan Maruštík s tím, že nového lídra ANO i přesné pořadí musí nejprve schválit celopražský sněm. A to se stane teprve 19. května.

Hrubé obrysy dostává také kandidátní listina sociálních demokratů. Sdružení místních organizací ČSSD v Praze 12 rozhodne o novém lídrovi ve svých primárkách na konci května. Členové budou vybírat mezi stávající zastupitelkou Lenkou Bukovskou a předsedou místní organizace Vladimírem Vaňkem.

Tehdy by mělo být jasno také o dalším obsazení kandidátky. Na předních pozicích by znovu mohli být bývalý poslanec František Adámek nebo současný první místostarosta městské části Jan Marhoul.

STAN se s TOP 09 nespojí

Jelikož je současná vláda menšinová, cítí opozice o to větší šanci ovládnout na podzim radnici. Aktuálně nejsilnější opoziční silou v zastupitelstvu je Změna pro Prahu 12. I napočtvrté bude v blížících se volbách tvořena menšími politickými stranami, jako je KDU-ČSL, Konzervativní strana nebo STAN.

Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťuje, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Příští díl: Praha 13.

Oproti řadě jiných městských částí se tak v Modřanech Starostové s TOP 09 nespojí. „Půjdeme společně s uskupením Změna pro Prahu 12. S TOP 09 jsme nicméně v úzkém kontaktu,“ potvrzuje zastupitel a lídr Starostů v městské části Zbyněk Boublík s tím, že on sám hodlá svůj mandát znovu obhajovat.

Zda bude v čele uskupení znovu její nejvýraznější tvář Daniela Rázková, ještě zcela jisté není. „Je předčasné říkat, kdo kandidátku povede, když se teprve bude pořadí sestavovat,“ odmítá spekulace Rázková. Hlasitá kritička současných poměrů ve vedení radnice však bude navíc kandidovat z druhého místa za lidovce do zastupitelstva hlavního města.

Alespoň jako možný povolební spojenec Změny se jeví TOP 09, se šesti zastupiteli dosud třetí nejsilnější strana. „Bude se jednat o samostatnou kandidátku, počítáme ale i se zapojením nezávislých kandidátů,“ sdělil předseda místní organizace Petr Šula, který by se měl stát jedničkou.

Piráti radního vyloučí

O poznání složitější situace panovala u Pirátů. Už před čtyřmi lety totiž došlo k paradoxní situaci, kdy měli své zástupce hned na dvou kandidátkách. Strana šla do voleb společně se Zelenými a zároveň jejich člen Ivan Jurka usiloval o voličské hlasy v barvách Změny. Ani tady však dlouho nevydržel, protože během krize na radnici podpořil ANO a ČSSD a místo přesunu do opozice zůstal na placeném místě v radě městské části.

Tentokrát už bude strana jednotná. „Piráti plánují samostatnou kandidátku, která bude otevřena i lidem nominovaným Stranou zelených,“ prohlašuje její volební lídr Lukáš Findeis. Nebude chybět ani zastupitelka Eva Tylová, která se však primárně zaměří na boj o křeslo v Senátu ve stejném obvodu. „Za Piráty přesto budu kandidovat i do komunálních voleb na jednom z předních míst, abych kandidátku podpořila,“ doplňuje.

Naopak Jurka bude kvůli údajným prohřeškům proti vnitrostranickým pravidlům brzy vyloučen a v pirátské sestavě se tak určitě neobjeví. To si ale on sám nepřipouští. „Dlouhodobě mě kontaktují zájemci o členství v Pirátské straně, protože občané Prahy 12 vědí, že jsem pirát a chci podpořit Piráty v Praze 12 sestavením kandidátky do komunálních voleb v roce 2018,“ sdělil Jurka, aniž by vysvětlil, jak se hodlá vyhazovu bránit.

Tři zastupitelská místa bude obhajovat i ODS. Do voleb tentokrát vyrukuje s novým lídrem, kterým se stane ekonom a předseda oblastního sdružení Vojtěch Kos. „Předpokládám, že kandidátka včetně pořadí bude schválena sněmem volitelů do dvou týdnů,“ dodává Kos.