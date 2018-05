Seniortaxi začne jezdit v červnu

Senioři z Valašských Klobouk a místních částí Lipina, Smolina a Mirošov budou moci od 1. června využívat služeb Seniortaxi. Přeprava po městě bude zajišťována ve všedních dnech v době od 6.00 do 14.30 hodin, a to na základě objednávky, kterou by si měli klienti vyřídit v předstihu. Jednosměrná jízdenka po městě cestující vyjde na 20 korun, do místních částí pak 25 korun. Zájemci se mohou začít registrovat už nyní.