Senioři budou od září jezdit po Pardubicích zdarma

Pardubice podpoří cestování městskou hromadnou dopravou úpravou stávajícího jízdného. Kromě dětí do 6 let, držitelů průkazu ZTP-P či ZTP a bezpříspěvkových dárců krve budou moci od 1. září cestovat zdarma také senioři nad 70 let, které roční předplatné doposud vyšlo na 830 korun s tím, že 400 korun pokryla dotace města. Ta se však od prvního září navýší na celých 800 korun.