Stále více měst přispívá seniorům na jízdy k lékaři nebo na nákupy

„O službu Senior taxi je zájem. Od začátku roku už jsem vezl nejméně 15 lidí, některé opakovaně. Většina jela k lékaři, do nemocnice nebo do lázní na procedury, ale vezl už jsem i seniorku na nákup,“ líčí soukromý dopravce a řidič Radek Švábek.

Senior taxi zavede od 1. dubna také Nový Jičín. „Budou to zajišťovat naše Technické služby,“ uvedla mluvčí města Marie Machková.

Dotované taxi pro seniory zavedla jako první v zemi už v roce 2012 radnice Rychvaldu na Karvinsku. Postupně se přidávají města a obce v celém Česku. Jen v Moravskoslezském kraji jsou jich už asi dvě desítky a levné taxi tak mohou využívat tisíce lidí. Všude ale platí jiné podmínky.

Ostravský obvod snižuje věk klientů

Například radnice Ostravy-Jihu zavedla službu pod názvem Senior expres loni v dubnu, ale pouze pro lidi starší 80 let a s omezením na maximálně čtyři jízdy za měsíc.

„Od 1. února snížíme věkovou hranici na 77 let. Dotovanou službu tak zpřístupníme dalším dvěma tisícům seniorů z našeho obvodu,“ říká radní Jihu Markéta Langrová.

I pak ale zůstane ostravský obvod výjimkou. Žádná jiná radnice totiž neomezuje službu tak vysokým věkem. Jen v Havířově je určená lidem nad 75 let. V Hlučíně, Hrádku, Karviné či Moravské Ostravě mohou službu využívat lidé od 70 let, ale v Ostravě-Mariánských Horách, Jablunkově i jinde od 65 let a třeba v Bukovci dokonce už od 60 let. Některé obce sice tak jako Jih omezují počet jízd, ale také ne všechny.

Zneužívání služby? S tím jsme se nesetkali

„O službu, kterou jsme zavedli jako první v zemi, je velký zájem. Lidé platí za jednu cestu po městě 10 korun. Jezdí k lékaři, na úřady, poštu či nákupy a radnice dotuje až 300 jízd měsíčně částkou 180 tisíc korun ročně,“ říká starostka Rychvaldu Šárka Kapková. „Se zneužíváním jsme se nesetkali, proto službu neomezujeme,“ dodala s tím, že od roku 2015 přispívají ještě 140 tisíci korunami ročně i na Hospital taxi - dopravu místních seniorů do nemocnic v Bohumíně a Orlové.

Fakt ale je, že zatímco obce dotují dopravu seniorů desítkami a menší města stovkami tisíc korun, Jih se 102 tisíci obyvatel počítá s miliony.

„Loni jsme za období od dubna do prosince zaplatili přes 493 tisíce korun. Službu může využívat 3 200 seniorů starších 80 let, průkazku si dosud vyřídilo 486 z nich. Po snížení věkové hranice počet možných uživatelů překročí pět tisíc. A protože zájemců každý měsíc přibývá, na další dva roky jsme službu vysoutěžili za 5,6 milionu,“ líčí Langrová.

Řada obcí šetří tím, že si dopravu seniorů zajišťují samy. V Klimkovicích jezdí úsporný elektromobil.