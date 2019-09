Na místo v domově důchodců se čeká roky, kraj přesto v Brodě jeden zruší

Že by se mohlo zařízení fungující už dlouhá léta ve velké vile v ulici U Panských časem rušit, naznačoval Kraj Vysočina, který je jeho zřizovatelem, už od jara. Během léta však otočil. Přišla informace, že od tohoto kroku ustupuje.

„A pak na kraji dali do týdne příkaz k úplnému zrušení našeho domova a nikdo neví, proč a co tam bude. Z toho usuzujeme, že to není úplně v pořádku,“ nechala se pod příslibem anonymity slyšet jedna ze zaměstnankyň domova.



„Oficiální zdůvodnění zní, že budova je nevyhovující pro sociální služby,“ říká.

Příliš tomu ale nevěří. „Prošli jsme auditem kvality a dostali jsme za péči a služby nejvyšší počet hvězdiček. Navíc se do budovy za posledních čtrnáct let nasypalo velké množství peněz. Ještě loni se tam dělaly stavební úpravy za tři čtvrtě milionu,“ podotkla zaměstnankyně.

Že se ukončení provozu zařízení U Panských skutečně připravuje, potvrdil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Platí, že kapacity krajského domova U Panských už nebudou dále plněny a klienti se budou postupně stěhovat do nových prostor moderního domova pro seniory v areálu havlíčkobrodské nemocnice v Husově ulici,“ sdělil.

Vedení se rozhodlo přestěhovat co nejdřív

Zároveň upozornil, že byl zrušen pevný termín stěhování. Kraj v tomto ohledu nechal vedení domova volnou ruku. „Byli bychom velice rádi, pokud by mohli klienti od Panských trávit Vánoce už v nových prostorách,“ podotkl nicméně hejtman.

Ředitelka krajského domova pro seniory Hana Hlaváčková, pod níž spadá nejen zařízení U Panských, ale i zařízení v Břevnici a domov v Husově ulici s nově dokončenou přístavbou pro 107 klientů, se po konzultacích se zaměstnanci rozhodla přestěhovat co nejdřív. V novém prostředí by měli všichni klienti být už od počátku listopadu.

„Zaměstnanci i klienti byli v nejistotě. Někteří pracovníci proto chtěli přejít do zařízení v Husově ulici co nejdřív. Pokud bychom čekali třeba rok, mohlo by se stát, že by nově vybudované zařízení bylo už zaplněné a neměli bychom je kam umístit,“ vysvětlila Hlaváčková, proč ke stěhování dochází tak rychle. Domov v Husově ulici začal sloužit od července.

Druhým důvodem je i nutné ukončení provozu kuchyně U Panských. V plánu bylo, že domov bude od listopadu odebírat obědy z kuchyně havlíčkobrodské nemocnice, která už vaří také pro zařízení v Husově ulici.

„Ale do toho jsme se nechtěli na těch pár týdnů pouštět. Z logistického hlediska to takhle bude jednodušší,“ podotkla ředitelka.

Budova téměř nesplňuje ani hygienické podmínky, řekl hejtman

Podle krajského úřadu jsou důvodem k ukončení provozu zařízení U Panských jeho nevyhovující prostory. Celkem 43 klientů je tu rozděleno do sedmnácti pokojů, přičemž ten největší je šestilůžkový. Aby domov splnil současné standardy, musel by projít náročnou rekonstrukcí a snížit kapacitu zhruba na polovinu. Jenže pak už by se jeho provoz finančně nevyplatil.

„Budova v současné době už téměř nesplňuje provozně-technické ani hygienické podmínky. Již při přípravě stavby nové budovy domova v areálu nemocnice bylo jednoznačně řečeno, že provoz domova v budově U Panských bude ukončen,“ konstatoval hejtman Běhounek.

Nabídku přejít do nových prostor v Husově ulici dostali všichni zaměstnanci i klienti. Mnozí z nich se tam už byli i podívat. „Všichni naši pracovníci projevili o přesun zájem. Je ale pravda, že mnozí jsou z toho smutní. A podobné je to s klienty. Někteří se těší, jiným je to líto,“ popsala ředitelka Hlaváčková.

Samotné stěhování se uskuteční během října, přesouvat se bude hlavně nábytek. Vše vyvrcholí na samém konci měsíce.

„Většinu klientů přesuneme 30. a 31. října. Na přesun objednáme sanity, využijeme i naše vozy. Týden před tím začnou ošetřovatelky balit osobní věci obyvatel. Pokusíme se vše učinit co nejrychleji, protože nemáme zas tolik personálu, aby se o klienty nepřetržitě starali na dvou místech najednou,“ řekla ředitelka domova.

Žádná stovka, Brod nakonec získá jen 64 nových míst

Ukončením provozu domova U Panských přijde Havlíčkův Brod o 43 lůžek pro seniory. Za situace, kdy v pořadníku jak krajských, tak městského domova pro seniory v Reynkově ulici jsou stovky žadatelů, to není příznivá zpráva.

„Bohužel, takové je rozhodnutí kraje, které musíme akceptovat. Starých lidí neustále přibývá. Kdybychom měli ve městě dvojnásobnou kapacitu lůžek, i tak by to bylo málo,“ vyjádřil se havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka.

Při započtení 107 nových lůžek v Husově ulici (původně jich mělo být 109, ale propojení budov ubralo dvě lůžka ve staré budově) však město pro seniory i přes zrušení zařízení U Panských získá „jen“ 64 míst.

„Uvidí se do budoucna, jak nám tato kapacita s umisťováním klientů pomůže,“ podotkla Hlaváčková.

Podle Kraje Vysočina současná rošáda seniorům na Havlíčkobrodsku nikterak neublíží. „Podle statistik disponuje Brod nejvyšším počtem pobytových lůžek - přepočteno na tisíc obyvatel starších 65 let - ze všech okresních měst Kraje Vysočina,“ poznamenal hejtman.



Co bude s uvolněnou budovou U Panských, dosud není jasné, rozhodnuto zatím nebylo. Jednou z možností je, že se do ní přestěhuje pedagogicko-psychologická poradna a speciální pedagogické centrum, které jsou nyní ve městě v nevyhovujících prostorách na více adresách.