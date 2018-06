Netrestejte cyklisty, když si dají dvě piva, říkají poslanci i senátor

„V Žitavě si dáte pivo a sednete na kolo, nic se vám nestane. Přejedete hranice do Krompachu a tam už vás mohou pokutovat. To přece nejde. Měli bychom v Evropě mít harmonizovanou legislativu,“ zdůvodňuje předkladatel zákona Jiří Vosecký.

Jak by vlastně novela zákona o provozu na pozemních komunikacích fungovala v praxi?

Cyklisté mají dnes nulovou toleranci alkoholu, je na ně pohlíženo jako na řidiče. Novela by jim umožnila dát si dvě piva, nebo sklenku vína. Platila by ovšem jen na cyklostezkách, silnicích III. třídy a účelových a místních komunikacích. Cyklista by zároveň nesměl vézt dítě.

„Jedna sklenička vína nebo pivo jsou nejlepší iontový nápoj při námaze. Sám jsem sklář ze sklářského regionu, kde se vždycky pilo pivo. Při pracovním výkonu, což jízda na kole je, to vypotíte,“ obhajuje návrh Vosecký.

Návrh podpořili i ostatní senátoři, například Voseckého spolustraník Michael Canov, který vyslovil přání, aby do zákona byli přidáni i vodáci. Pro novelu hlasoval i Jaromír Jermář (ČSSD), senátor za Turnovsko a Mladoboleslavsko.

„Na kole jsem dřív hodně jezdil a snad zase budu, takže vím, že dvě piva s nikým nic neudělají. Chápu to i u vodáků, tam mi to přijde stejně logické,“ komentuje Jermář, podle něhož by zákon zlegalizoval to, co se už dnes děje.

„Ono se to může stát i velmi solidnímu člověku, který běžně nepije, že sedne o víkendu na kolo a k obědu si dá pivo. A dnes má problém,“ zdůraznil Jermář.

Jedno pivo není hrozbou

Průzkum MF DNES mezi poslanci ukázal, že i oni jsou ochotni zákon podpořit, až se jim dostane na stůl. „Inspiroval bych se státy jako je Chorvatsko, Francie nebo Německo, tedy do 0,5 promile alkoholu v krvi,“ míní poslanec Ivan Jáč (ANO).

„Jedno jedenáctistupňové pivo podle mě není hrozbou pro účastníky silničního provozu,“ vzkázal Radovan Vích (SPD).

Další poslanci vyjadřují zdrženlivý souhlas. „Nejsem proti prolomení nulové tolerance u cyklistů, vodáků a lyžařů, ale myslím si, že půl promile je pro někoho již hodně, určitě dám na odbornou veřejnost,“ nechal se slyšet David Pražák (ANO).

Poslanec Pirátů Tomáš Martínek dokonce patří k předkladatelům obdobného zákona ve Sněmovně, který zatím řeší jen vodáky.

„Přiměřená míra alkoholu je přijatelná tam, kde nebude vysoké nebezpečí ohrožení zdraví jiných osob. Pro podporu daného návrhu se rozhodnu, až podrobně nastuduji konkrétní sněmovní tisk,“ komentoval Martínek.

Jan Farský (STAN) sám jezdí na kole a novela by mu zpříjemnila život. „Bude fajn, když budu na nějakém cyklovýletě, dát si pivo už cestou a nečekat, až přijedu domů,“ myslí si Farský.

BESIP s novelou nesouhlasí

Ne všichni ale návrh zákona přijímají s nadšením. Šéf BESIPu Tomáš Neřold připomíná, že pod vlivem alkoholu byla loni více než čtvrtina všech cyklistů, kteří způsobili nehodu. „Oproti řidičům motorových vozidel hraje u nehod, které zavinili cyklisté, alkohol roli sedmkrát častěji,“ podotýká Neřold.

Dopravní policista z Liberce Vlastimil Malý se obává, že nařízení stejně nebude nikdo respektovat. „Neumím si představit, kdo ten zákon bude dodržovat. Ti cyklisté, kteří jsou neukáznění dnes, budou dál, jen se jim povolí alkohol. Vzhledem k tomu, že tolerance má platit jen na určitých třídách silnic, nevím, jak to cyklisté budou rozlišovat. Za normálních okolností, pokud jedete ve městě, vůbec nemusíte tušit, co je to za druh silnice,“ naráží Malý na požadavek, aby zákon platil jen na vozovkách III. třídy a místních komunikacích.

Místní komunikace ve správě měst ale často křižují jiné silnice, kde už by tolerance alkoholu neplatila, neboť je na nich větší provoz.

Majitel železnobrodské autoškoly a motocyklista Jiří Novotný připomíná, že zmiňovaná dvě piva zdaleka nemusejí znamenat půl promile alkoholu.

„Na každého působí pivo jinak. Já si třeba experimentálně měřil hodnotu alkoholu po vypití jednoho piva, měl jsem 0,11 promile, zatímco má přítelkyně měla ve stejný okamžik 0,52 promile. Rozdíl u různých lidí může být obrovský,“ zdůrazňuje Novotný.

„Nikdo stejně nebude vědět, kolik promile zrovna má. Těžko si bude s sebou vozit přístroj Dräger za deset tisíc, aby si před jízdou měřil alkohol,“ zamýšlí se.