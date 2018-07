V podzimní bitvě o Senát na Brodsku a Zlínsku Kunčara znovu vyzve Lukáš

Oba se spolu utkali ve druhém kole doplňujících senátních voleb už před čtyřmi lety. Lidovec Patrik Kunčar tehdy dostal 63 procent a bez problémů porazil Libora Lukáše z ODS (viz též Lidé poslali do Senátu uherskobrodského starostu Patrika Kunčara).

Teď exhejtman Lukáš vyzývá Kunčara podruhé. Rozhodl se totiž jít do podzimních senátních voleb v okrsku číslo 80, do něhož zasahuje část Slovácka a Zlínska. Vyměnil však značku, tentokrát kandiduje pod hlavičkou Soukromníků.

Připomeňte si předvolební klip Libora Lukáše z roku 2014:

VIDEO: Volební spot Libora Lukáše z ODS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Z veřejného sektoru jsem neodešel, dál působím v oboru dopravních a inženýrských staveb. Jako senátor se budu moci důrazněji zasadit o to, aby se v kraji začaly stavět potřebné dálnice a železnice,“ uvedl Lukáš.

Kdysi mocného politika a krajského předsedu ODS smetly z vedení hejtmanství krajské volby v roce 2012 (viz též Voliči mi dali červenou kartu, přiznal zlínský lídr ODS Lukáš).

Lukáš se nyní angažuje v oblasti dopravy. Několik let je předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a před časem předal senátorům petici za urychlení výstavby dálnic D49 z Hulína do Fryštáku a D55 z Otrokovic na Uherské Hradiště.

„Stejně jako většina lidí jsem už znechucen tím, jak se u nás výstavba dálnic zcela zastavila,“ prohlásil Lukáš.

Gazdík dříve Lukáše kritizoval, dnes ho podporuje

Spolupracuje přitom s hazardním magnátem Ivo Valentou, jenž je senátorem právě za Soukromníky. Pro svoji kandidaturu si navíc vyjednal podporu hned několika stran a hnutí, například ODS, Svobodných – a také hnutí STAN.

To je hodně překvapivé, protože šéf Starostů a krajský radní Petr Gazdík byl za Lukášova působení v roli hejtmana a náměstka hejtmana hlasitým kritikem fungování kraje.

„To, že kritizujete některé konkrétní kroky politika, ještě neznamená, že to je osobní problém. Pokud jsem kritizoval konkrétní přešlapy, tak to bylo v pořádku, je to úkol opozice,“ říká dnes Gazdík.

„Libor Lukáš je politicky velmi výrazná figura, je za ním vidět kus práce a ve svém senátním obvodě je patriot,“ doplnil.

Gazdíkovi vadil například fakt, že evropské dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava nešly vždy na úplně potřebné věci. Mimo jiné 11 milionů korun putovalo na vybudování koupaliště v Pitíně, odkud Lukáš pochází. Lukáš byl tehdy náměstkem hejtmana a členem vedení ROP (viz též ZMAŘENÉ DOTACE: Exhejtman pomohl své vsi k lepšímu koupání, než má město).

„Nebylo to nic proti Liboru Lukášovi. Jen jsem tehdy říkal, že bude mít obec s necelými tisíci obyvateli problém udržet koupaliště v provozu,“ prohlásil Gazdík.

„Co bylo, to bylo, mě zajímá budoucnost. Pana Gazdíka vedlo k mé podpoře zřejmě to, že jsem zkušený člověk, který dokáže věci dotáhnout do konce,“ reagoval Lukáš.

Stejně tak se nechtěl dívat do minulosti ani v případě své porážky před čtyřmi lety, kdy Kunčar získal ve druhém kole voleb téměř dvojnásobný počet hlasů.

„Je to jeho rozhodnutí. Předpokládám, že chce zúročit zkušenosti hejtmana a dlouholetého politika,“ řekl na Lukášovu adresu Kunčar, jenž kromě působení v Senátu je i starostou Uherského Brodu.

Na Vsetínsku přitom STAN podpoří v senátních volbách lidoveckého kandidáta, kterým je hejtman Jiří Čunek, s nímž Gazdík sedí v krajské radě.

„Svoji kandidaturu zvažujeme podle kvality kandidáta v každém regionu,“ řekl na to Gazdík.

Repete si dá i Kovaříková

V podzimních volbách si nezopakují účast jen Kunčar s Lukášem, ale také Milena Kovaříková z ČSSD, která dříve vedla krajskou organizaci strany. Před čtyřmi lety těsně nepostoupila do druhého kola, za Lukášem zaostala jen o 97 hlasů..

„Nebylo to jenom mé rozhodnutí, ale i mých kolegů, kteří mě podpořili. Co se týká politické kariéry, absolvovala jsem jeden schodek za druhým. Byl jsem zastupitelka v Brumově, pak starostka města, následně krajská zastupitelka. S celostátní politikou zkušenost nemám, ale jsem na to připravená,“ sdělila Kovaříková.

SPD Tomia Okamury sází na plukovníka ve výslužbě Radka Hennera, který byl po válce na Balkáně v Černé Hoře, kde pomáhal vykopávat masové hroby a řešil stavby provizorních obydlí. Dělal i ředitele Krajského vojenského velitelství ve Zlíně. „Je to slušný člověk a chce udělat něco pro náš region,“ řekl zlínský poslanec Jaroslav Holík.

Hnutí ANO kandidáta představí příští týden, Piráti nikoho stavět nebudou a ještě ani nevědí, zda někoho podpoří. Za KSČM půjde do voleb někdejší luhačovický zastupitel František Jordák.

Minulé senátní volby v roce 2014 byly doplňující, protože jako senátor v tomto volebním obvodě skončil po dvou letech Tomio Okamura, jenž se stal poslancem.