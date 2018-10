Starosta v prvním kole předstihl exministra kultury, poperou se o Senát

Ve volebním obvodu zahrnujícím především Chrudimsko a Havlíčkobrodsko uspěli Jan Tecl a Daniel Herman, z obvodu Svitavsko postupují do druhého kola Michal Kortyš a Pavel Havíř.

Na Chrudimsku v prvních pěti hodinách sčítání hlasů vedl Daniel Herman (KDU-ČSL), nakonec ho lepším finišem předhonil s 15,4 procenty hlasů havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS).

„Bylo to velmi napínavé. Rozhodly hlasy z velkých měst, kde jsou větší volební okrsky a jejich zpracování trvalo déle. Na místě je poděkování všem voličům,“ řekl Jan Tecl.

„Je vidět a také při rozhovorech v jednotlivých obcích se mi to potvrdilo, že lidé z našeho regionu chtějí, aby je v Senátu zastupoval někdo místní. To by mohla být moje velká výhoda,“ věří si před druhým kolem.

Voliči se tedy budou rozhodovat za týden i mezi sázkou na zkušenosti z vysoké politiky, anebo z té komunální. Druhý postupující bývalý katolický kněz, poslanec, exministr kultury a místopředseda KDU-ČSL získal 15,1 procenta hlasů.

„Podle mého názoru mně pomohla k postupu osobní kampaň, důležitá byla osobní setkávání. Důležité také bylo, že jsem byl po celé čtyři roky členem úspěšné vlády, teprve třetí v České republice, které vládla po celé čtyři roky. A přitom jsem hodně navštěvoval místa, která se později stala mým volebním obvodem, ač jsem to tehdy ještě vůbec netušil,“ řekl Daniel Herman.

Druhou příčku si v průběhu sčítání hlasů „vychutnali“, ale vždy jen dočasně, také dva nezávislí starostové – Miroslav Krčil z Hlinska (12 % hlasů) a Tomáš Dubský z obce Vysočina (10 %). Zprvu také nejmladší kandidátka tohoto obvodu Lucie Orgoníková (ČSSD), ale ta se postupně propadla (10 %).

Na Chrudimsku neuspěla řada dalších osobností, které si mohly dělat naději na lepší umístění. Jsou to například dvě výrazná jména z řad sportovců, a to bývalý hokejový reprezentant Vladimír Martinec za SNK ED (5 %) a trenér rychlobruslařské reprezentace Petr Novák, který měl větší šanci díky kandidátce hnutí ANO (8 %).

V nižších patrech přehledu volebních výsledků 14 kandidátů na Chrudimsku skončili IT specialista Roman Šemík kandidující za Piráty (4 %) i prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a někdejší kandidát na prezidenta ČR Jiří Hynek (2 %).

Naprostý propadák zaznamenal vysokomýtský exposlanec a pedagog Augustin Karel Andrle Sylor. Podobně uzavírá pořadí ve svitavském obvodu další monarchista z Koruny České, jeho syn Richard.

Kortyš se utká s Havířem, tedy ODS s ČSSD

Na Svitavsku průběh senátorské volby tak dramatický nebyl, od počátku šlo jen o to, zda na prvním místě skončí v konkurenci devíti osobností lékař a exposlanec Pavel Havíř v oranžových barvách ČSSD, anebo krajský zastupitel a litomyšlský exstarosta Michal Kortyš v modrém dresu ODS. Ostatní kandidáti zůstávali za nimi neustále s velkým odstupem.

Nakonec zvítězil Michal Kortyš s 25 procenty hlasů.

„Děkuji všem, kteří k volbám přišli a když přijdou znovu, bude to super. I svému štábu - když člověk vyhraje, tak to blaží, i když je to jen první kolo,“ řekl Michal Kortyš.

Podle něj mu pomohlo to, že je ve veřejném životě už přes dvacet let a snaží se, ať jako komunální či krajský politik nebo podnikatel, nedělat nikdy jen tak „něco pro něco“.

„Stříbrný“ Pavel Havíř, bývalý ředitel Svitavské nemocnice, nyní ředitel moravskotřebovské nemocnice následné péče získal 21 procent hlasů.

„Děkuji voličům za důvěru, díky níž mě poslali do druhého kola. Pokusím se ještě lépe vysvětlit svůj záměr, se kterým do voleb jdu. Moje základní témata jsou zdravotnictví a veřejná správa. V obou oblastech mám nějaké zkušenosti, věřím, že bych v nich mohl být prospěšný,“ řekl Pavel Havíř.

Mezi favority patřil kandidát hnutí Starostové a nezávislí i KDU-ČSL Bohuslav Fliedr, který je znám jako autor mnoha písní s křesťanskou tematikou a novinář. Ten však skončil se 14 procenty hlasů až na třetím místě.

Neuspěl ani atraktivní kandidát Pirátů, kapitán námořních jachet a člen strany Jiří Krátký (12 %), který jako své priority zmínil podporu toho, aby Česká republika neměnila kurs a zůstala demokratickou a svobodnou zemí s jasnou orientací na západ.

Po sečtení hlasů v prvních obcích se docela vysoko pohyboval šestapadesátiletý veterinární lékař ze Svitav Miroslav Šafář, který vedl v loňských sněmovních volbách kandidátku Rozumných. Ten skončil na pátém místě (9 %).

Šanci od voličů nedostal ani kandidát KSČM Milan Mňuk, na kterého se až v září „provalilo“, že byl před šesti lety pravomocně odsouzen za zpronevěru. Předchozího kandidáta do Senátu Josefa Bohatce strana stáhla v červenci, protože řídil s alkoholem v krvi (více o problémech kandidátů jsme psali zde).

Volební účast v prvním kole na Svitavsku činila před šesti lety 39 procent, na Chrudimsku 40 procent. Tentokrát byla vyšší – na Svitavsku 43 procent, na Chrudimsku 47 procent. Příčina je jednoduchá, tehdejší senátní volby nebyly spojeny s komunálními.

O tom, kdo z uvedených dvojic adeptů na senátorské křeslo uspěje definitivně, rozhodnou ti, kteří se vydají k volebním urnám za týden.