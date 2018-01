Na Trutnovsku se o Senát utkají ve druhém kole Jan Sobotka a Jiří Hlavatý

Jan Sobotka věřil, že do druhého kola postoupí, a že jeho protivníkem bude právě Jiří Hlavatý: „Jsem rád a jsem vděčný lidem, kteří mě podpořili. V postup do druhého jsem věřil. Ale na druhou stranu mě překvapilo, jak silná voličská podpora zůstala Jiřímu Hlavatému na Královédvorsku (sídlo Hlavatého textilky Juta, pozn. redakce). Po všech těch jeho kotrmelcích a zahrávání si s voličkou podporou.“

Sobotka si královédvorského miliardáře váží jako úspěšného podnikatele a velkého zaměstnavatele v regionu. „Pro druhé kolo nechystám bombastickou kampaň. O přízeň voličů chci usilovat na sociálních sítích, v médiích a reklamou. Mítinky nechystám.“

Výsledky 1. kola senátních voleb na Trutnovsku 1. Jan Sobotka (STAN) 33,51

2. Jiří Hlavatý (ANO 2011) 25,21 3. Klára Sovová (NEI) 11,88 4. Jaroslav Dvorský (Piráti) 10,59 5. Iva Řezníčková (KSČM) 7,09 6. Karel Šklíba (ČSSD) 5,69 7. Luďka Tomešová (SPD) 3,34 8. Blanka Horákova (ODA) 2 9. Terezie Holovská (nez.) 0,65 Volební účast 22,9 procent Sečteno 99,5 procent hlasů Zdroj: ČSÚ

S postupem do druhého kola počítal také Jiří Hlavatý: „Přijímám ten výsledek s velikou pokorou. Velký dík všem voličům, kteří mě volili. Uvidíme, jak dopadne druhé kolo. Z druhého místa se také dobře útočí, někdy to může být i výhoda.“

Královédvorský podnikatel ztratil oproti 1. kolu minulých senátních voleb na podzim 2014 bezmála 9 procent hlasů: „Pan Sobotka je velmi oblíbený v regionu, je to starosta, který má za sebou kus práce, tak to dopadlo, jak to dopadlo. A ta štvanice v médiích i nepravdivé výroky, které byly vytrženy z kontextu, na to určitě také měly vliv. Nikoho jsem nikdy neobvinil. Vážím si všech voličů, kteří mě volili do Sněmovny a nikdy jsem proti nim nic špatného neřekl.“

Jiří Hlavatý ve své kampani v následujících dnech nechystá žádné nové aktivity: „Budu rád, když mi voliči, kteří mě volili zůstanou věrní. A budu rád, když mi voliči, kteří volili mé protikandidáty, nebo kteří přijdou k volbám nově, dají hlas.“

Senátní volby na Trutnovsku se musely konat předčasně už po třech letech - dosavadního senátora Jiřího Hlavatého na podzim poslaly preferenční hlasy do Sněmovny z 18. místa kandidátky ANO v Královéhradeckém kraji. Mandát senátora mu tak automaticky zanikl (psali jsem zde). Podnikatel se následně zřekl i křesla v dolní komoře Parlamentu a znovu kandiduje do Senátu.

Trutnovsko bude volit senátora i prezidenta zároveň

Postup Sobotky a Hlavatého nepřekvapil politologa Jiřího Štefka. „Jistým překvapením je výrazný náskok vrchlabského starosty. Na zisku Jana Sobotky byla znát podpora i dalších stran, a to především ODS a TOP 09. Díky tomu Sobotka vyhrál například v největším městě regionu v Trutnově o 636 hlasů.“

Definitivní rozhodnutí padne ve druhém kole v pátek 12. a v sobotu 13. ledna. Současně ale budou lidé v prvním kole volit prezidenta. Politolog Jiří Štefek očekává, že volební účast bude až trojnásobná a že volbu senátora za Trutnovsko ovlivní i celostátní politika.

„Před druhým kolem je mírným favoritem Jan Sobotka, který podle mého soudu získá hlasy i většiny neúspěšných kandidátů. O konečné podobě výsledku ale rozhodne volební účast ve druhém kole. Pokud v příštím týdnu Miloš Zeman ve sněmovně podpoří vládu Andreje Babiše a den na to Andrej Babiš vyjádří volební podporu Miloši Zemanovi, lze očekávat, že při sjednocené volbě bude platit pravidlo, že ten kdo, bude volit Zemana, podpoří i Hlavatého a naopak. V takovém případě lze očekávat velice těsný výsledek na obě strany.“ Nový senátor bude mít mandát jen do roku 2020, kdy končí řádné volební období v trutnovském obvodu.

O křeslo v horní komoře parlamentu se v Krkonoších ucházelo celkem 9 kandidátů - kromě Hlavatého a Sobotky také místostarosta Úpice Karel Šklíba (ČSSD), trutnovská galeristka Blanka Horáková (ODA), bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská (nez.), trutnovský učitel Jaroslav Dvorský (Piráti), majitelka Luční boudy Klára Sovová (NEI), majitelka tiskárny Luďka Tomešová (SPD) a předsedkyně odborové organizace v Oblastní nemocnici Trutnov Iva Řezníčková (KSČM).



Nejméně hlasů obdržela bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská, která kandidovala jako nezávislá. Zatímco v petici přiložené k přihlášce k volbám ji podpořilo více než tisíc lidí, v hlasování oslovila jen 149 voličů. Přihlášku Holovské původně Městský úřad v Trutnově kvůli chybám v petici vyřadil, do boje o Senát ji však poté vrátil Krajský soud v Hradci Králové (více zde).