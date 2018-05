Zlínského primátora Adámka podpoří do Senátu i hazardní magnát Valenta

Senátor za Stranu soukromníků a majitel hazardního holdingu Synot Ivo Valenta poslal už dříve na účet hnutí STAN přes pět milionů korun. Teď veřejně podporuje zlínského primátora Miroslava Adámka a kandidáta tohoto hnutí v doplňujících senátních volbách na Zlínsku, které se konají v květnu.

„Podle mého názoru je nejvhodnějším kandidátem na pozici senátora za volební obvod Zlín Miroslav Adámek. Veřejnost již jeho práci zná a kromě toho si myslím, že kombinace funkcí primátor, případně starosta a senátor může být obecně výhodou,“ míní Valenta.

Adámka podpořili také přímo Soukromníci, ale i další strany, které nepostaví své kandidáty: ODS, TOP 09 a zřejmě vyzvou voliče k jeho volbě i Svobodní. To by mohlo primátorovi přihrát další hlasy, Valentova podpora však může mít i opačný efekt.

„Nemyslím si, že by to mělo být zásadní kritérium, ale pro některé Adámkovy voliče nemusí být podpora Valenty plusem. Do určité míry je to podpora, která vyvolává kontroverzi. Jako kandidátka bych z takové podpory radost neměla,“ nastínila politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Valenta je známý především jako jeden z největších hráčů na trhu s hazardem. Na Slovácku, kde byl zvolený před čtyřmi lety senátorem, má hodně přívrženců a podporuje tam přes svoji nadaci zájmové spolky miliony korun.

Doplňující senátní volby na Zlínsku Konají se kvůli únorové rezignaci senátora Františka Čuby, nově zvolený senátor bude mít mandát do roku 2020. První kolo voleb je na programu 18. a 19. května, druhé kolo pak o týden později. Kandidáti: Karel Nedbálek, Česká Suverenita

Radim Jünger, ČSSD

Aleš Fuksa, Česká pirátská strana

Tomáš Goláň, SENÁTOR 21

Lubomír Nečas, SPO

Michaela Blahová, KDU-ČSL

Michal Filip, ANO 2011

Miroslav Adámek, STAN

Radomír Rafaja, KSČM

„Nikoho jsme neoslovovali, ale jsem rád, že se několik subjektů spojilo a podporují mne. Pokud osloví své voliče a pošlou je k volbám, tak by to dopad mít mělo,“ věří Adámek, který je profesí lékař.

„Pan Valenta je senátor a bydlí ve Zlíně, je třeba se bavit se všemi. Nemyslím si, že by jeho podpora měla negativní dopad. Každý z podporovatelů něco přinese,“ doufá Adámek.

Podpora byla pragmatickým rozhodnutím, říká zlínský šéf ODS

Strany, jež mu vyjádřily sympatie, argumentují v podstatě jednotně: Adámek je pro ně důvěryhodný politik ze středo-pravicového hnutí, který může v Senátu přispět k názorové opozici vůči premiérovi v demisi Andreji Babišovi z hnutí ANO, případně komunistům či SPD Tomia Okamury.

„Dlouhodobě mluvíme o tom, že je třeba integrovat středopravicové síly,“ řekl krajský šéf Soukromníků Michal Dvouletý.

„Neměli jsme dle našeho mínění tak silného kandidáta, který by mohl uspět a zaručit hlas pro polovinu politického spektra, aby pan Babiš neměl ústavní většinu. Bylo to pragmatické rozhodnutí, aby síly demokratické pravice kooperovaly,“ vysvětlil předseda zlínské ODS Miroslav Chalánek.

„Senát vnímáme jako pojistku demokracie, proto jsme se rozhodli podpořit kandidáta, který má šanci vyhrát,“ podotkl šéf zlínské TOP 09 Milan Baroň.

O podpoře ze stejného důvodu uvažují také Svobodní. „Není to bezvýhradné, s něčím u něho nejsme spokojení, zásadní rozpory ale nejsou a vnitropolitické názory máme podobné,“ uvedl krajský předseda zlínských Svobodných Tomáš Pajonk.

Vlastní kandidáty nasadí ANO, Piráti i komunisté

Adámkovi tak pomáhá to, že loňské parlamentní volby jasně vyhrálo ANO a uspělo také SPD Tomia Okamury a slušně si vedli komunisté. Od těchto stran a hnutí se podpory nedočká.

ANO pošle do voleb krajského zastupitele a také lékaře Michala Filipa, KSČM zlínského městského zastupitele Radomíra Rafaju. SPD, které nestihlo včas zaregistrovat svého kandidáta, zřejmě podpoří exnáměstka hejtmana Lubomíra Nečase, který je předsedou Strany práv občanů Zemanovci

„Jeví se mi to jako nejpřijatelnější možnost. S SPO jsme šli do krajských voleb společně, programem je nám nejblíže,“ naznačil zlínský poslanec za SPD Jaroslav Holík.

Strana zelených, která do voleb svého člověka také nepošle, vyjadřuje podporu Aleši Fuksovi, jenž hájí barvy Pirátů.

„Získali jsme na něho osobní doporučení, líbí se mi jeho kampaň, objíždí sám veškeré obce. Piráti jsou nám navíc názorově nejbližší,“ sdělila krajská předsedkyně Strany zelených Kateřina Dubská.