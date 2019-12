Senát politiky láká, volit se bude v třetině Moravskoslezského kraje

Voliči například ve Frýdku-Místku, Karviné nebo v Hlučíně dostanou příští rok na podzim hlasovací lístky nejen do krajského zastupitelstva, ale také do Senátu.



Strany zatím většinou nemají úplně jasno, koho do voleb nasadí. Jakkoliv je však účast lidí v senátních volbách nízká, tak politici mají o šest let v Senátu velký zájem. A také dosavadní senátoři hodlají pokračovat.

„Mou kandidaturu schválil už republikový výbor KDU-ČSL,“ konstatoval senátor na Frýdecko-Místecku Jiří Carbol.

V roce 2014 ve druhém kole Carbol porazil Jiřího Hájka, který kandidoval za ČSSD. O nastávajících konkurentech lidovec Carbol zatím nemá přehled, možná se však nebude muset obávat soka z ODS.

Jiří Carbol, KDU-ČSL

„S občanskými demokraty se domlouváme na vzájemné podpoře, tedy že by nás podpořili ve frýdeckomísteckém obvodu a my na oplátku jejich kandidáta v Ostravě. Zatím jsme měli předběžné rozhovory,“ vysvětlil Carbol, který je současně krajským šéfem KDU-ČSL.

Carbol chce rovněž pokračovat i jako starosta obce Dobrá. „Lze to stíhat. Kdybych nestíhal, vybral bych si jen jedno,“ konstatoval. Na Karvinsku za lidovce nebude kandidovat nikdo.

V ostravském volebním obvodu, který však zahrnuje zejména Hlučínsko, funkci obhajuje lékař Peter Koliba. Před šesti lety, kdy zvítězil nad Petrem Mihálikem z ČSSD, kandidoval jako nestraník za hnutí ANO.

Peter Koliba

„Určitě chce kandidovat i příští rok, ale jestli to bude za ANO, není zatím jisté. Pakliže by politickou podporu nezískal, tak by kandidoval jako nezávislý,“ nastínila Kolibova asistentka Martina Raizlová.

Konkrétní jména nepotvrdil ani krajský šéf ANO, hejtman Ivo Vondrák. „Jasno bude až po oblastních sněmech a únorovém krajském sněmu. Nyní bych nechtěl předem nic komentovat.“

Už dvě volební období, tedy dvanáct let, zastupuje karvinský obvod v Senátu lékař Radek Sušil z ČSSD. Jeho vyjádření se nepodařilo získat, ale podle ČTK by měl podporu strany opětovně získat.

Radek Sušil, ČSSD

Před čtyřmi roky zvítězil nad Martinem Gebauerem z hnutí ANO, který je nyní náměstkem hejtmana pro zdravotnictví.

Komunisté zatím konkrétní jména na kandidátky nemají. „Předpokládám, že bude jasno do poloviny ledna,“ poznamenal krajský předseda KSČM Josef Babka.

Piráti jsou dál. Jak uvedla krajská místopředsedkyně Zuzana Klusová, v ostravsko-hlučínském obvodu bude na senátní pozici aspirovat literární historik a pedagog působící na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Martin Tomášek.

Kde budou senátní volby Obvod č. 69 – Frýdek-Místek Zahrnuje města a obce západní části frýdecko-místeckého okresu, lidé tedy budou volit do Senátu i ve Frýdku-Místku, dále například ve Frýdlantu nad Ostravicí, Brušperku, Čeladné nebo v Dobraticích.

Zahrnuje města a obce západní části frýdecko-místeckého okresu, lidé tedy budou volit do Senátu i ve Frýdku-Místku, dále například ve Frýdlantu nad Ostravicí, Brušperku, Čeladné nebo v Dobraticích. Obvod č. 72 – Ostrava-město Oficiální název není přesný, protože obvod zahrnuje jen několik obcí spadajících pod Ostravu, například Velkou Polom nebo Čavisov. Více se týká Hlučínska v čele s Hlučínem a Ludgeřovicemi.

Oficiální název není přesný, protože obvod zahrnuje jen několik obcí spadajících pod Ostravu, například Velkou Polom nebo Čavisov. Více se týká Hlučínska v čele s Hlučínem a Ludgeřovicemi. Obvod č. 75 – Karviná Spadá do něj východní část okresu, tedy například Karviná, Orlová, Stonava, Doubrava, Těrlicko, Albrechtice nebo Horní Suchá.

„V obvodu Frýdek-Místek kandidáta stavět nebudeme. V Karviné se bude o místo ucházet bývalý kastelán karvinského zámku Radim Kravčík,“ přiblížila Klusová.

Jak informoval regionální manažer ODS Jan Kuchař, na výkonné radě strany se příští týden bude rozhodovat, ve kterých obvodech strana postaví kandidáty. „Pak se teprve začnou řešit jména.“

Krajský tajemník STAN Ladislav Honusek sdělil, že kandidáti budou oficiálně představeni v březnu.

„Předběžně však máme předjednány kandidáty v obvodech Ostrava a Frýdek-Místek. O jejich podpoře vedeme jednání s dalšími demokratickými stranami,“ řekl.

Jak uvedla ČTK, STAN zvažoval kandidatury starostky Frýdlantu nad Ostravicí Heleny Pešatové a pro ostravský obvod lékaře Rostislava Gromnici, případně v karvinském obvodu byla údajně ve hře kandidatura starosty Orlové Miroslava Chlubny.